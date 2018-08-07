Eğirdirli YKS Isparta birincisine Başkandan Cumhuriyet Altını

’si ve Isparta 1.’si olan Ramazan Tan, Eğirdir Belediye Başkanı Ömer Şengöl tarafından altınla ödüllendirildi.

2018 YKS puan türünde Matematik ve Fen bilimleri testinde tüm soruları doğru cevaplayan Ramazan Tan, davet üzerine Eğirdir Belediye Başkanı Ömer Şengöl’ü makamında ziyaret etti.

Başarılı öğrenciyi ailesiyle birlikte makamda ağırlayan Belediye Başkanı Şengöl, sınav başarısını tebrik ederek, devamını diledi.

Başkan Şengöl, bu yıl Isparta Süleyman Demirel Fen Lisesi’nden mezun olan Tan’a Cumhuriyet Altını hediye etti.

Tan ailesi de, Başkan Şengöl’e gösterdiği ilgiden dolayı teşekkür etti.