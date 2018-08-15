Isparta Emniyet Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Temmuz-Ağustos aylarında yapılan modifiye ve kask uygulamalarını sıklaştırdı. Isparta il merkezinde, özellikle çevreyi rahatsız eden modifiyeli (egzostu açık, helezonu kesik, yüksek sesle müzik dinleyen) araç, motosiklet, elektrikli bisiklet sürücüleri üzerinde son 1 ayda yapılan denetimlerde, kontrol edilen bin 438 araç ve sürücüden 254’üne ceza yağarken, toplam 127 araç ise trafikten men edildi.

Denetimlerin ilk kısmında, motosiklet ve elektrikli bisikletlere yoğunlaşan ekipler, kontrol edilen 860 motosiklette, 144 sürücüye kasksız, sürücü belgesiz araç kullanmaktan ve diğer trafik kurallarını ihlalden cezai işlem uygulanarak, 75 motosikleti de trafik men etti. Uygulama çerçevesinde kontrol edilen 324 elektrikli bisiklette ise, 23 sürücüye kasksız, sürücü belgesiz araç kullanmaktan cezai işlem uygulanırken, 13 elektrikli bisiklet de trafik men edildi.

Modifiyeli araç sürücülerine ceza yağdı

Kentte, çevreyi rahatsız eden ve trafik güvenliğini tehlikeye sokan modifiye araçlar ile araçlarda yüksek sesle müzik dinleyen sürücülere de aman vermeyen trafik ekipleri, yaptıkları 254 araç kontrolünde, farklı şekillerde orijinali değiştirilmiş 87 araç sürücüsüne çeşitli trafik kurallarını ihlallerinden cezai işlem uygularken, 39 aracı da trafik men etti.

Yapılan denetimlerdeki amacın cezalandırmak değil, insan yaşamı ve insan haklarına saygı duymak, trafik kurallarına uyum alışkanlığını artırmak ve bu konuda farkındalık oluşturmak olduğu bildirildi.