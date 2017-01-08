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08 Ocak 2017 16:39

El-Bab’tan başkana bombalı selam

El-Bab’tan başkana bombalı selam

08 Ocak 2017 16:39

Suriye’de El Bab’ta görevli bulunan Ispartalı asker Nuh Özmen, terörle mücadelede kullandıkları bir bombanın üzerine Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın’ın adını yazarak selam gönderdi.
Fırat Kalkanı Harekatı’nda görevli Ispartalı asker Nuh Özmen, terörle mücadelede kullandıkları bir bombanın üzerine “Isparta Belediye Başkanı Yüksek Mimar Yusuf Ziya Günaydın’a El-Bab’dan saygılar” yazarak Günaydın’a selam gönderdi. Bombanın fotoğrafı mesaj yoluyla kendisine ulaşan Başkan Günaydın, sosyal medya hesabından fotoğrafı paylaşarak, “El Bab’ta kahraman Türk ordusunda kahramanca savaşan Ispartalı asker kardeşimizden selam var. Öz be öz Türk askeri olan yiğit kardeşimizin selamını aldım. Ve aleykümselam. Zaferle, şanla Isparta’mıza gelirsin inşallah” yorumunda bulundu.



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