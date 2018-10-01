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Elektrikli bisiklet park halindeki araca çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Isparta’da elektrikli bisikletin park halindeki araca çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirirken 1 kişi de yaralandı.

Isparta'da elektrikli bisikletin park halindeki araca çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirirken 1 kişi de yaralandı.


Kaza, dün saat 13.30 sıralarında Vatan Mahallesi 4110. Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, F.Ö. idaresindeki elektrikli bisiklet, 4110. Sokak üzerindeki bir evin önünde park halinde bulunan kamyonete çarptı. Çarpmanın etkisiyle F.Ö. hafif şekilde yaralanırken, elektrikli bisikletin ön kısmında yolcu olarak bulunan M.Ö. de ağır yaralandı. Durumun haber verilmesiyle birlikte olay yerine 112 acil servis ve polis ekipleri sevk edildi.


Ağır yaralı olarak hastaneye sevk edilen M.Ö. tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.


Öte yandan kazayla ilgili soruşturma başlatıldı belirtildi.

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