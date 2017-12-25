Elma rekoltesi az olunca, fiyatlar yüz güldürüyor

Türkiye’de gül ve lavantanın yanı sıra elma üretiminin yüzde 20’lik kısmını karşılayan Isparta’nın Gelendost ilçesinde 2017 yılında düşük olan elma rekoltesi, soğuk hava depolarında elmaları bulunan üreticinin yüzünü güldürdü.

Elmaların soğuk hava depolarında sınıflandırılışı ve geçen yıla oranla depolarda muhafaza edilen elma miktarı hakkında İHA Muhabirine konuşan Gelendost Elma Kent Yaka Soğuk Hava Deposu yetkilisi İmral Eser, "10 bin tonluk kapasiteli soğuk hava depomuzda geçen yıl tam doldurmuştuk. Bu yıl Gelendost çevresinde elma rekoltesinin az olması nedeniyle soğuk hava depomuza yaklaşık 5 bin ton elma koyduk. Elma fiyatları ise ’Natürel’ dediğimiz seçilmemiş elmaları elma tüccarı 1.60 TL ile 1.80 TL arasında müstahsilden alıp, depomuzda seçtirip, sınıflandırıyor. Bir de ilaçlı dediğimiz atmosferli soğuk hava elma odaları var. Atmosfer basınçlı elmalar uzun süre depoda kalıp dalından koptuğu zamanki gibi doğal ve taze oluyor. Bu ilaçlı elma odaları ocak veya şubat ayında açılıyor bu ilaçlı dediğimiz elmalar ise 2 TL ile 2.50 TL arasında alıcı buluyor. Soğuk hava depomuzdan çıkan elmalar, iç piyasaya gidiyor. Genelde doğu ve Güneydoğu illerimizden olan Gaziantep, Diyarbakır, Şanlıurfa gibi yerlere daha yoğun gönderiyoruz. Elma bu fiyatlar üreticiyi yıllar sonra memnun ediyor. Bizim temennimiz yıllardır zor şartlar altında Elma üreticilerinin bu yıldan itibaren yüzü gülsün, fiyatlar gelecek yıllarda da bu seviyelerde olsun diyoruz" diye konuştu.