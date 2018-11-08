Elmaspor'da kan değişikliği

Eğirdir Elmaspor'da antrenör Mehmet Mansuroğlu'nun yerine Serdar Binarbaşı getirildi.

Türkiye Voleybol Federasyonu Erkekler 1. Ligi A grubunda mücadele eden Eğirdir Elmaspor'da yönetim, alınan kötü sonuçların ardından Antrenör Mehmet Mansuroğlu ile yollarını ayırarak, Serdar Binarbaşı ile anlaştı.

Eğirdir Elmaspor Kulübü Başkanı Abdullah Turan, "Öncelikle Mehmet hocamıza emeklerinden ve anlayışından dolayı teşekkür ediyorum. Yönetim olarak aldığımız bir karar oldu. Kan değişiminin takıma daha faydalı olacağı düşüncesi ile böyle bir karar aldık. Yapmış olduğumuz görüşmeler sonucunda Serdar hocamızla anlaştık. Hedeflerimiz doğrultusunda yolumuza devam ediyoruz. İnşallah Anadolu üniversitesi maçından galip ayrılıp bir seri yakalamak istiyoruz" ifadelerini kullandı.