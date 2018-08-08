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08 Ağustos 2018 14:57

Elmaspor’un rakipleri belli oldu

2018-2019 Voleybol Erkekler 1’nci Lig’de mücadele edecek olan Eğirdir Elmaspor’un rakipleri belli oldu.

Elmaspor’un rakipleri belli oldu

08 Ağustos 2018 14:57



Ankara’da Volley Hotel Toplantı Salonu’nda gerçekleşen kura çekimi sonucunda, Eğirdir Elmaspor yeni sezonda Erkekler A grubunda, Alanya Belediyespor, Bigadiç, Bursa Büyükşehir Belediyespor, Tofaş, Düzce, Anadolu Üniversitesi, Beşiktaş, İstanbul BBSK, Bornova Anadolu Lisesi, TFL Altekma, Konya Büyükşehir Belediyespor, Seydişehir Belediye Sanayispor, Milas Belediyespor ile mücadele edecek.


Eğirdir Elmaspor ilk maçını 6 Ekim’de kendi sahasında Tofaş ile oynayacak.


Kura çekimine, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Liglerden Sorumlu Asbaşkanı Ahmet Göksu, TVF Lig İşleri Danışmanı Recep Nurtanış ve kulüp temsilcileri katıldı.


Açılış konuşmasını yapan Ahmet Göksu, “2018-2019 Voleybol Sezonu kura çekimine hoş geldiniz. Yeni sezonun tüm kulüplerimize ve sporcularımıza hayırlı olmasını diliyor, sakatlıksız, güzel mücadelelere sahne olan bir sezon olmasını temenni ediyorum” şeklinde ifadelerde bulundu.


Erkekler 1. Lig A ve B Grubu’nda 1. devre karşılaşmaları 06 Ekim - 22 Aralık 2018 tarihleri arasında, 2. devre karşılaşmaları 06 Ocak - 24 Mart 2019 tarihleri arasında, yarı final mücadeleleri ve final müsabakaları ise Nisan 2019’da oynanacak.




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