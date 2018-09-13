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Emniyet kemeri takmayan 266 sürücüye 28 bin 620 lira ceza yazıldı

Isparta’da Ağustos-Eylül ayı döneminde kontrol edilen 20 bin 845 sürücüden 266’sına 28 bin 620 lira para cezası kesildi.

Isparta'da Ağustos-Eylül ayı döneminde kontrol edilen 20 bin 845 sürücüden 266'sına 28 bin 620 lira para cezası kesildi.


Isparta Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından son 1 ayda emniyet kemeri yönünden denetlenen 20 bin 845 sürücüden 266'sına kural ihlali dolayısıyla yüklü miktarda cezai işlem uygulandı. Kentte 12 Ağustos - 12 Eylül 2018 tarihleri arasında yürütülen denetimler kapsamında 28 bin 620 TL idari para cezası uygulandığı öğrenildi.


Amaç emniyet kemeri kullanımını yaygınlaştırmak


Isparta Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından Karayolu Trafik Güvenliği Strateji ve Eylem Planı'na göre, 2020 hedefleri doğrultusunda emniyet kemeri kullanımının yaygınlaştırılması amacıyla il genelinde emniyet kemeri denetimi yapıldı.


Trafikte ölümlü ve yaralamalı kaza sayısını aza indirmek amacıyla yapılan araştırmalara göre, emniyet kemerinin ölümleri yüzde 50, yaralanmaları da yüzde 30 - 70 arasında azalttığının vurgulandığı denetimler kapsamında kurallara uymanın önemine dikkat çekildi.


Öte yandan, emniyet ekiplerinin bu tür denetimlere aralıksız olarak devam edeceği belirtildi.

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