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07 Mayıs 2018 13:57

Emniyet Müdürleri, dünya evine giren polis memurunu yalnız bırakmadı

Isparta İl Emniyet Müdür Yardımcıları Cengiz Sağlam ve Kamuran Koç, Isparta’da dünya evine giren İstanbul Emniyeti’nde görevli polis memurunu mutlu gününde yalnız bırakmadılar.

Emniyet Müdürleri, dünya evine giren polis memurunu yalnız bırakmadı

07 Mayıs 2018 13:57


Yahya ve Ayşe Can’ın İstanbul Emniyet’inde görevli polis memuru oğulları Recai ile Özgül ve Ali Kamiş’in kızları Damla hafta sonunda Ankara ve Isparta’da gerçekleştirilen düğün törenleriyle dünya evine girdiler.


İlk olarak Ankara Sincan’da başlayan düğün hafta sonunda Isparta’da devam etti. Isparta’da düzenlenen düğün törenine Can ve Kamiş ailelerinin yakın, dost ve akrabalarıyla Emniyet teşkilatı mensupları katıldı. Isparta’daki törende genç çift ve davetliler gönüllerince eğlendi.


İstanbul’da görevli polis memuruna, Emniyet teşkilatını temsilen gelerek mutluluklar dileyen Emniyet Müdür Yardımcıları Sağlam ve Koç, birlikte hatıra fotoğrafı çektirdiler.




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