Emniyet Müdürleri, dünya evine giren polis memurunu yalnız bırakmadı

Yahya ve Ayşe Can’ın İstanbul Emniyet’inde görevli polis memuru oğulları Recai ile Özgül ve Ali Kamiş’in kızları Damla hafta sonunda Ankara ve Isparta’da gerçekleştirilen düğün törenleriyle dünya evine girdiler.

İlk olarak Ankara Sincan’da başlayan düğün hafta sonunda Isparta’da devam etti. Isparta’da düzenlenen düğün törenine Can ve Kamiş ailelerinin yakın, dost ve akrabalarıyla Emniyet teşkilatı mensupları katıldı. Isparta’daki törende genç çift ve davetliler gönüllerince eğlendi.

İstanbul’da görevli polis memuruna, Emniyet teşkilatını temsilen gelerek mutluluklar dileyen Emniyet Müdür Yardımcıları Sağlam ve Koç, birlikte hatıra fotoğrafı çektirdiler.