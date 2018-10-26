Emre Aydın'dan 3 derecede montlu konser

Süleyman Demirel Üniversitesindeki (SDÜ) ‘Çaylaklar Günü Konseri' kapsamında sahne alan Türk pop ve rock müziğinin sevilen sanatçılarından Emre Aydın, kendisini dinlemeye gelen binlerce hayranına doyumsuz bir müzik ziyafeti yaşattı.

19 Mayıs Açık Hava Tiyatrosu ve Öğrenci Meydanı'nda gerçekleştirilen konserde, ilk olarak SDÜ Rock Topluluğu sahneye çıktı. Daha sonra akşam saatlerinde öğrencilerle buluşan Emre Aydın, sergilediği muhteşem performansıyla beğeni topladı. Aydın, konserinde, “Ele Güne Karşı”, “Soğuk Odalar”, “Afili Yalnızlık”, “Pazar Kahvaltısı” gibi sevilen parçaları, soğuk havaya aldırmayan sevenleriyle birlikte seslendirdi. Kentte 3 dereceye düşen dondurucu havada montla sahneye çıkan Emre Aydın, kendisi için alana gelen ve üşümelerine rağmen konserden ayrılmayan herkese teşekkür etti.