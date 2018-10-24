Ergenekon Destanı, Isparta'da 2 bin ton mermer üzerinde canlandırılacak

Isparta Belediyesi'nin Gökçay Kavşağı'na inşa ettiği Etnografya Müzesi'nin yanına 400 metre uzunluğundaki Ergenekon Müzesi'nin inşaatı tüm hızıyla devam ediyor. Bu objelerden birisi de Ergenekon Destanı'nın 2 bin ton mermer üzerine canlandırılması çalışmaları. Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, Ergenekon Destanı'nın tasviri çalışmalarını inceledi. İnce işçilikle, büyük mermer bloklarının üzerine işlenen Ergenekon Destanı tasviri çalışmalarının yüksekliği ise yer yer 9 metreyi aşıyor. Başkan Günaydın, “Ergenekon Destanı'mızı bir operasyonla kirletmeye çalışanlara karşı böyle büyük bir proje ortaya çıktı. Bunu Ergenekon Müzemize yerleştireceğiz. Büyük blok mermerlerin birleştirilerek, üzerinde ince hatların işlenmesi çalışmaları devam ediyor. Yüksekliği 9-10 metreye ulaşacak. Bu destanımızı müzemizde canlandırıyoruz. Türkiye'de hatta dünyada ilk defa 2 bin ton mermer üzerine bu çalışmaları yapıyoruz. Balyoz ve Ergenekon operasyonları düzenlenerek, Türk Milletinin destanı ile alay ederek Türkiye Cumhuriyetini yıkmak isteyenlere karşı bu çalışmalar ortaya çıktı. Operasyon sonrasından bu yana çalışmalar yapılıyor. Kendi atölyelerimizde gerek ahşap, gerek heykel boyutunda çalışmalar yapılıyor. Ergenekon'un tasvirini en iyi şekilde yapmak istiyoruz. Bu destanımızın canlandırılması amacıyla çalışmalar mermer üzerinde de devam ediyor. Mermer bloklar birleştiriliyor ve heykeltıraşlarımız tarafından bu destan en ince hatlarına kadar işlenecek. 500 ton mermer gider derken, daha büyük çapta bir çalışma gerçekleştiriliyor. Her ne yaparsak ülkemizi temsil ediyor. Bu müzemiz de Türkiye Cumhuriyetini ve Türk Milletinin destanlarını ortaya çıkarıyoruz” dedi.