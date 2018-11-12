Ergenekon Müzesi'ne 2 bin tonluk Ergenekon Destanı canlandırması

Isparta Belediyesinin Gökçay Kavşağı'na inşa ettiği 400 metre uzunluğundaki Ergenekon Müzesi'nin içerisinde yer alacak olan Ergenekon Destanı'nın 2 bin ton mermer üzerine canlandırılması çalışmaları devam ediyor. Müzede yer alacak eserin ilk 5'te birlik bölümünde çalışmaların sürdüğü belirtilirken, detaylar hakkında bilgi veren Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, “İnce ince işleniyor, şehirler işleniyor, yanan dağlar, göç yolları, bu yollarda kurulan medeniyetler hepsi burada görülebilecek ve Türkler dünyaya hakimiyet kuruyorlar. İşte, destanımız bu, bu destan Türk Milletine hayırlı olsun” dedi.

Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın beraberinde MHP Merkez İlçe Başkanı Gürsan Taştekin ve belediye meclisi üyeleri ile birlikte mermer üzerine yapılan Ergenekon Destanı çalışmalarını inceledi. Ergenekon Destanı'nın görsel halde izah edilmesi amacıyla 2 bin ton mermer üzerinde yapılacak olan çalışmaların şu an 400 tonluk bölümünde işlemelerin devam ettiğini söyleyen Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, canlandırmayla ilgili olarak bilgiler verdi.

"Bu hikayeler 2 bin ton mermer üzerine üç boyutlu olarak işleniyor”

Başkan Günaydın, "Bu dağlar aşılamıyor, sonra dağlarda medeniyet kuruluyor, imarlaşılıyor, şehir kuruluyor. Yıllar sonra göç başlıyor, ardından büyük bir engelle karşılaşılıyor ve dağ eritilerek geçiliyor. Bu canlandırmada ışıklandırılacak ve yanan dağı göreceğiz. Bu dağın geçilmesiyle birlikte daha geniş dünyaya açılan düzlüklere ulaşılıyor ve Türkler dünyaya yayılıyor. İşte, bu hikayeler 2 bin ton mermer üzerine üç boyutlu olarak işleniyor. Bununla ilgili böyle bir çalışma yok” dedi.

Atölyede işlenen bu çalışmalarda yer alan mermer blokların numaralandırılarak, vinç yardımıyla müzeye yerleştirileceğini söyleyen Başkan Günaydın, “Dünyada nerede bir Türk varsa onu ilgilendirecek. 3-5 resimden sonra bu canlılık bu çalışmada ortaya çıkacak. FETÖ'cüler bir zaman Ergenekon, Balyoz operasyonu yapmıştı, biz buna o günden buyana hazırlanıyoruz” şeklinde konuştu.

“Dünyadaki en büyük 3 boyutlu müze olacak”

Ergenekon'un bu şekilde canlandırılmasının dünya tarihinde bir ilk olduğuna vurgu yapan Başkan Günaydın, “Ergenekon Destanı'nın ne kadar büyük bir destan olduğunu, bu destandan korktukları için FETÖ'cü hainler Ergenekon operasyonu yaptı. O operasyondan sonra bu aklımıza geldi, 6 yıldan bu yana çalışıyoruz. Hem müze binamız bitiyor, hem de objeleri bitiyor. Yalnız bu obje değil farklı objelerimiz var. Burası 3 boyutlu olarak herkesin görebileceği, heyecan duyabileceği dünyadaki en büyük müze olacak. Yer yer buraya gelerek yapılan çalışmaları inceliyorum. 5 ustamız çalışıyor, 5-6 ay içerisinde bu çalışma bitecek. İnce ince işleniyor, şehirler işleniyor, yanan dağlar, göç yolları, bu yollarda kurulan medeniyetler hepsi burada görülebilecek ve Türkler dünyaya hakimiyet kuruyorlar. İşte destanımız bu, bu destan Türk milletine hayırlı olsun” görüşlerinde bulundu.