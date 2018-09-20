Isparta'da 2017 yılında şehir hastanesinin açılmasıyla boşalan ve bir süre önce depreme dayanıksız olduğu için yıkımına karar verilen eski devlet hastanesi binası, saniyeler içinde tamamen yıkıldı.

Isparta'da 2017 yılında devlet hastanesinin, Şehir Hastanesi'ne taşınmasıyla boşalan ve depreme dayanıksız olduğu için yıkımına karar verilen eski devlet hastanesi binası, yüklenici firma tarafından tamamen yıkıldı. İki ve üçüncü katların kirişlerinin kesilmesiyle birlikte yoğun uğraş verilen eski bina saniyeler içinde çöktü. Yıkım sonucu bölgede yoğun toz bulutu oluşurken, çevredekiler yakın mesafede bile birbirini göremediler. Yıkım sonucu oluşan toz bir süre sonra ortadan kalkınca durum tekrar normale döndü.

Eski Devlet Hastanesi'nin bulunduğu alanda artık yalnızca ‘Taş Bina' olarak anılan ve fiziki olarak Isparta Valiliği'nin eşi olduğu belirtilen tarihi yapı kaldı.

1980 -1986 yıllarında inşa edilmişti

Kentte sağlık açısından kadronun artması ve yeni servis ihtiyaçları ile 1980 yılında yapımına başlanıp, 1986'da tamamlanarak hizmete açılan eski Devlet Hastanesi binası, Sağlık ve Sosyal Yardım Vakfı Isparta Şubesi'nin çalışmaları ile halkın destekleriyle yapılmış ve o dönem hastaneye 250 yataklı bir blok olarak inşa edilmişti. O dönem hastanede 350 olan yatak sayısı, bu blokun inşa edilmesiyle birlikte 600'e çıkmıştı.