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Esnaf ve vatandaşlardan dayak yiyen sahte para zanlısı tutuklandı

Isparta’da alışveriş yaptığı iş yerlerinde sahte para kullanan zanlı, çevredeki esnaf ve vatandaşlar tarafından yakalanarak darp edildikten sonra polise teslim edildi.

Isparta'da alışveriş yaptığı iş yerlerinde sahte para kullanan zanlı, çevredeki esnaf ve vatandaşlar tarafından yakalanarak darp edildikten sonra polise teslim edildi. Bölgedeki 2 iş yerinde 200 TL'lik sahte banknot kullandığı ortaya çıkan ve gözaltına alındıktan sonra kendisini darp eden şahıslardan şikayetçi olan zanlı tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, Davraz Mahallesi'ndeki köy garajı civarında bir tekel büfesine giden H.K. 200 TL sahte banknot ile alışveriş yaptıkları esnada esnaf ve vatandaşlar tarafından yakalandı. Yakalanan H.K.'nin önce esnaf ve vatandaşlar tarafından darp edildiği daha sonra da polise teslim edilerek, gözaltına alındığı belirtildi. H.K.'nın yanındaki henüz ismi belirlenemeyen şüpheli ise kaçtı,


Gözaltına alınan şahsın sorgusunda 2 iş yerinde 200 TL'lik sahte banknot kullandığı ortaya çıkarken, şahsın kendisini darp edenlerden şikayetçi olduğu öğrenildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adli makamlara sevk edilen zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Polis ekipleri tarafından yapılan Genel Bilgi Taraması (GBT) sorgulamasında H.K.'nin 3 ayrı suçtan arandığı ortaya çıktı.


Öte yandan, olayla ilgili diğer şüphelinin arama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

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