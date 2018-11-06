Esnafa sahte para veren şahsı vatandaşlar yakaladı

Isparta'da alışveriş yaptığı iş yerlerinde sahte para kullanan şahıs çevredeki esnaf ve vatandaşlar tarafından yakalanarak polise teslim edildi. Polisin yaptığı araştırmada şahsın 2 iş yerinde 200 TL'lik sahte banknot kullandığı ortaya çıkarken, olayla ilgili 1 şüphelinin daha arandığı öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, Davraz Mahallesi'ndeki köy garajı civarında bir büfeye giden H.K. 200 TL sahte banknot ile alışveriş yaptıkları esnada vatandaşlar tarafından yakalandı. H.K.'nın yanındaki henüz ismi belirlenemeyen şahıs ise kaçtı.

Yakalanan H.K. daha sonra polise teslim edilerek, gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahsın sorgusunda 2 iş yerinde 200 TL'lik sahte banknot kullandıkları tespit edildi. Polis ekipleri tarafından yapılan Genel Bilgi Taraması (GBT) sorgulamasında H.K.'nin 3 ayrı suçtan arandığı ortaya çıktı. Öte yandan, olayla ilgili diğer şüphelinin arama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.