ETUDOSD'tan Cumhuriyet Tırmanışı

kuruluş yıldönümü nedeniyle 2 bin 637 rakımlı Davraz Dağı Zirvesine tırmanış gerçekleştirdi.

Eğirdir Turizm Tanıtma ve Doğa Sporları Derneği Kulübü tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Tırmanışı, 14 dağcının katılımıyla gerçekleştirildi. Sabah saat 08.00'da 2 bin 637 rakımlı Davraz Dağı Zirvesine tırmanışa geçen dağcılar saat 11.00'de zirveye ulaştı.

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve aziz şehitler için zirvede saygı duruşunda bulunan dağcılar Türk bayrağını Davraz Dağı zirvesinde dalgalandırdı.