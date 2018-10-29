İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

ETUDOSD'tan Cumhuriyet Tırmanışı

Eğirdir Turizm Tanıtma ve Doğa Sporları Derneği (ETUDOSD) Kulübü üyeleri cumhuriyetin 95.

kuruluş yıldönümü nedeniyle 2 bin 637 rakımlı Davraz Dağı Zirvesine tırmanış gerçekleştirdi.


Eğirdir Turizm Tanıtma ve Doğa Sporları Derneği Kulübü tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Tırmanışı, 14 dağcının katılımıyla gerçekleştirildi. Sabah saat 08.00'da 2 bin 637 rakımlı Davraz Dağı Zirvesine tırmanışa geçen dağcılar saat 11.00'de zirveye ulaştı.


Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve aziz şehitler için zirvede saygı duruşunda bulunan dağcılar Türk bayrağını Davraz Dağı zirvesinde dalgalandırdı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.