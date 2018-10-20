Evde saksıya dikili Hint keneviri ele geçirildi

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda evinde saksıya dikili 57 kök Hint keneviri, kenevir tohumu ve esrar maddesi ele geçirilen zanlı tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Eğirdir ilçesinde 17 Ekim'de düzenlenen uyuşturucu operasyonuyla bağlantılı olarak Sarıidris kasabasında ikamet eden A.Y. isimli şahsa ulaşan polis, operasyon düzenledi. Kasabada A.Y.'nin evine baskın yapan ekipler, yapılan aramalarda 2 parça halinde 108.43 gram esrar maddesi, 4 parça halinde 9.24 gram kenevir tohumu ve saksıya dikili halde 57 kök Hint keneviri bitkisi ele geçirdi.

Operasyonda gözaltına alınan A.Y. sevk edildiği adli makamlarca ‘uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine konuldu.