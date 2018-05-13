Festivalin Ardıçlı ayağında yoğunluk yaşandı

Hafta sonu olması hasebiyle pazar gününü fırsat bilen vatandaşlar, Ardıçlı’da festivalin tüm güzelliklerini yaşama fırsatı buldu.

Sabah gün doğarken Ardıçlı’ya gelenler önce ellerine sepet ve poşetler alıp gül toplayan vatandaşlar, ardından kulelere çıkıp hatıra fotoğrafı çektirdiler.

Gülün işlenmesine tanıklık ettiler

Topladıkları gülleri Isparta Belediyesi’nin gül suyu ve gül yağı üretim tesisi olarak adlandırdığı çadırda imbiklere dolduran yerli ve yabancı katılımcılar gül suyu ve yağının nasıl elde edildiğine tanıklık ettiler.

Gönüllerince eğlendiler

Festival alanında uluslararası halk oyunları dans toplulukları da sık sık gösteriler düzenledi. Festivale il dışından gelen konuklar ise en çok gül taklarını sevdi. Her konuk tanesi 5 liradan satılan gül taklarını boyunlarına ve başlarına takarak gül bahçelerine gittiler. Dönüşte de festival alanında oyunlar oynadılar gönüllerince eğlendiler.

Ardıçlı’nın vazgeçilmezleri arasında yer alan tren, fayton ve deve yolculuğuna ise bugün at turları da eklendi. Atlarla gül bahçelerini gezenler inanılmaz vakit geçirdiler.

“Pek farkında değildik, bu festival sayesinde her şeyi görmüş olduk”

Ziyaretçiler Isparta’da gül bahçesinde bulunmaktan büyük mutluluk duyduklarını kaydettiler. Isparta’nın gülüyle dünya lideri olduğunu söyleyen konuklar, “Isparta Belediye Başkanına böyle bir güzelliği bizlere yaşattığı için sonsuz teşekkür ederiz. Emek veren herkese teşekkür ediyoruz. Güllerin içinde yaşayanlar olarak böyle güzelliklerin pek farkında değildik. Bu festival sayesinde her şeyi görmüş olduk” diye konuştular.

Gül bahçelerinde keyifli anlar yaşandı

Ardıçlı’daki gül bahçeleri içine kurulu halı tezgahları da bugün büyük ilgi gördü. Ardıçlı köyünden Uğur Yılmaz elinde bağlama ile tezgahın üzerinde türkü söyledi.

Köye gelen yerli ve yabancı turistlerde halı dokumanın keyfini çıkardılar.