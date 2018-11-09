‘FETÖ ve PKK terör örgütlerine adın karıştı' bahanesiyle 186 bin lira dolandıran organizenin kuryesi Isparta'da yakalandı

Isparta'da adlarının FETÖ ve PKK terör örgütlerine karıştığı bahanesiyle 2 yaşlı şahıstan 186 bin lirayı aşkın nakit para ve altın dolandırıcılığı sonrasında, paraları elden teslim almaya gönderilen kurye yakalanırken, organizeyi tespit eden Isparta Emniyeti merkezi çökertmek amacıyla çalışma başlattı.

Isparta'da 6-7 Kasım tarihlerinde 2 yaşlı şahıstan, isimlerinin FETÖ ve PKK terör örgütlerine karıştığı yalanıyla toplam 186 bin liranın üzerinde nakit para, döviz ve altın dolandırıcılığında kuryelik yaptığı tespit edilen şüpheli otogarda yakalandı. Yedişehitler Mahallesi'nde ikamet eden yaşlı kadın E.T. ile Bağlar Mahallesi'nde yaşayan M.D.'yi telefonla arayan dolandırıcılar, isimlerinin FETÖ ve PKK'ya karıştığını iddia ederek şahıslara psikolojik baskı uyguladı.

Yakalanmamak için elden teslimat kuryesi kullandılar

Telefonda kandırdıkları mağdur yaşlı kadın ve erkek şahıstan yüklü miktarda para, döviz ve altın talep eden zanlılar, yakalanmamak için elden teslim almak üzere Isparta'ya kurye gönderdi. Toplam değeri 186 bin TL'yi aşan nakit para ve altını teslim almak üzere kente gönderilen kuryelerden İ.H.K. (18) yakalanırken, ismi tespit edilen yaşı küçük diğer kuryenin bulunması için çalışma başlatıldı.

Biri yaşı küçük 2 kurye elden teslimatı alıp, organizenin merkezine sevk etti

İddiaya göre kente gelen 2 kurye, telefonda kandırılan Bağlar Mahallesi'ndeki M.D.'den 156 bin lira nakit para, Yedişehitler Mahallesi'nde ikamet eden E.T.'den ise; 10 bin lira nakit Türk Lirası, 6 bin 897 değerindeki bin 100 Euro, 2 bin 750 lira değerinde 500 dolar, 11 bin 70 lira değerinde 3 adet 24 gram bilezik, bin 44 lira değerinde 3 adet çeyrek altın olmak üzere toplam değeri 30 bin lirayı aşkın para ve ziynet eşyasını teslim aldı.

Kuryeler daha sonra teslim aldıkları dolandırıcılık paralarını, organizenin başka ilde bulunan merkezine teslim etti.

Dolandırıcılık kuryelerinden biri Isparta otogarında yakalandı

Yaşanan olayların ardından organize, Isparta'da farklı kişileri telefonda kandırma çalışmalarına devam etti. Bu sırada kuryelerden İ.H.K. yeniden bir para teslimatı için Isparta Şehirlerarası Otobüs Terminali'ne geldiği sırada Isparta Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.

Yakalanan İ.H.K. emniyette gözaltına alındıktan sonra bugün sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.

Isparta Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kuryelerden yaşı küçük diğerinin ismini tespit ettikten sonra dolandırıcılık organizenin başka bir ilde bulunan merkezini tespit etti. Emniyet güçleri, firariyi yakalama çalışmalarını sürdürürken organizeyi de önümüzdeki günlerde çökertmek için çalışma başlattı.

‘Telefonda para isteyenlere itimat etmeyin' çağrısı

Öte yandan, emniyet yetkilileri telefon dolandırıcılıkları konusunda vatandaşların daha dikkatli ve duyarlı olmasını isteyerek, kendilerini polis, savcı veya başka kamu görevlisi olarak tanıtan ve para talebinde bulunan kişilere itimat edilmemesi, şüpheli durumlarda 155'i arayarak konuları ihbar etmeleri gerektiğini belirttiler.