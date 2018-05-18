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18 Mayıs 2018 12:51

Formalarıyla “Çukur köyümüz, Mustafa Kemal Atamız” mesajı verdiler

Isparta merkeze bağlı Çukur Köyü Ortaokulu öğrencileri, Denizli’de katıldıkları Dart Bölge Grup Müsabakaları’nda birinciliği göğüslerken, formalarındaki ’Çukur’ dizisi sembolu Atatürk silüeti ile dikkat çekti.

Formalarıyla “Çukur köyümüz, Mustafa Kemal Atamız” mesajı verdiler

18 Mayıs 2018 12:51


Isparta merkeze bağlı Çukur Köyü Ortaokulu, Denizli’de yapılan Dart Bölge Grup Müsabakaları’nda birinci olarak Türkiye Şampiyonası’na katılmaya hak kazandı. Haziran ayında Antalya Kemer’de düzenlenecek olan Dart Okullar Arası Türkiye Şampiyonası’na katılma hakkı elde eden Çukurlu öğrenciler, 20 okul arasından şampiyon olarak çıkmayı hedefliyor. Bir köy okulu olarak darttaki başarılarıyla adından söz ettiren Çukur Köyü Ortaokulu öğrencileri, bunun yanı sıra müsabakalarda giydikleri formalarla da dikkatleri üzerinde topladı.


Son dönemde büyük izleyici kitlelerine ulaşan ‘Çukur’ dizisinden esinlenen öğrenciler, dizinin sembolü olan ve üzerinde “<...>” simgesi ile Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün silüeti bulunan beyaz formalarla madalya törenine çıktı.




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