Gaz sızıntısı bulunan araç paniğe neden oldu

Edinilen bilgiye göre, dün gece Gazi Kemal Mahallesi 1314 Sokak üzerinde park halinde bulunan İsmail K.’ya ait 07 K 9067 plakalı araçtan gaz sızıntısı sesi ve kokusu geldiğini fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarın ardından bölgeye Isparta Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü Ekipleri ile polis ekibi sevk edildi.

Sürücüye uzun süre ulaşılmadı

Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, gerekli kontrolleri yaptıktan sonra polis ekipleri yardımıyla aracın sürücüsüne ulaşmaya çalıştı. Çabalar sonuç vermeyince, olay yerine bir oto tamircisi çağrılarak aracın gaz vanası kapatıldı. Yaklaşık yarım saat süren çalışmalarda, sızan gaz dolayısıyla oluşabilecek tehlikeyi ortadan kaldırmayı başaran itfaiye ekipleri, gerekli kontroller sonrasında bölgeden ayrıldı.

LPG sisteminde daha önce de sıkıntılar yaşandığı ortaya çıktı

Olayın üzerinden yaklaşık 45 dakika geçmesinin ardından, sürücü aracının başına geldi. Otomobilinin yanında polis ekiplerini gördükten sonra ne olduğunu anlayamayan sürücüye gerekli bilgi verildi. Aracın daha önce de LPG sistemi ile ilgili sıkıntılar oluşturduğu ortaya çıktı.

Polis ekipleri, olayla ilgili tutanak tutarak aracın sürücüsünü arızanın giderilmesi için uyardı.

Öte yandan, olayın güvenli bir şekilde son bulması sonrasında çevredeki vatandaşlar da rahat bir nefes aldı.