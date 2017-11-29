Diğer
Kategoriler
29 Kasım 2017 12:30

Gaz sızıntısı bulunan araç paniğe neden oldu

Isparta’da bir sokakta park halinde bulunan otomobilin LPG sisteminden gaz sızıntısı ve kokusu geldiği ihbarı hareketli dakikalar yaşanmasına neden oldu.

Gaz sızıntısı bulunan araç paniğe neden oldu

29 Kasım 2017 12:30


Edinilen bilgiye göre, dün gece Gazi Kemal Mahallesi 1314 Sokak üzerinde park halinde bulunan İsmail K.’ya ait 07 K 9067 plakalı araçtan gaz sızıntısı sesi ve kokusu geldiğini fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarın ardından bölgeye Isparta Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü Ekipleri ile polis ekibi sevk edildi.



Sürücüye uzun süre ulaşılmadı


Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, gerekli kontrolleri yaptıktan sonra polis ekipleri yardımıyla aracın sürücüsüne ulaşmaya çalıştı. Çabalar sonuç vermeyince, olay yerine bir oto tamircisi çağrılarak aracın gaz vanası kapatıldı. Yaklaşık yarım saat süren çalışmalarda, sızan gaz dolayısıyla oluşabilecek tehlikeyi ortadan kaldırmayı başaran itfaiye ekipleri, gerekli kontroller sonrasında bölgeden ayrıldı.



LPG sisteminde daha önce de sıkıntılar yaşandığı ortaya çıktı


Olayın üzerinden yaklaşık 45 dakika geçmesinin ardından, sürücü aracının başına geldi. Otomobilinin yanında polis ekiplerini gördükten sonra ne olduğunu anlayamayan sürücüye gerekli bilgi verildi. Aracın daha önce de LPG sistemi ile ilgili sıkıntılar oluşturduğu ortaya çıktı.


Polis ekipleri, olayla ilgili tutanak tutarak aracın sürücüsünü arızanın giderilmesi için uyardı.


Öte yandan, olayın güvenli bir şekilde son bulması sonrasında çevredeki vatandaşlar da rahat bir nefes aldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ISPARTA HABERLERİ
ISPARTA HAVA DURUMU
11
°
C
Sisli
  • Perşembe
    Sisli
    11°C
  • Cuma
    Sisli
    11°C
  • Cumartesi
    11°C
  • Pazar
    12°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
    AdIDM.
    KartTR Astropay
    Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
    Takı Dükkanı
    Gümüş Alyans Modelleri
    Nice Türkiye
    Nice Türkiye
    Otomatik Kapı Sistemleri
    www.nice-turkey.com
    Bft Türkiye
    Bft Türkiye
    Otomatik Kapı Sistemleri
    www.bft-turkiye.com

    AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
    BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
    Reklamı Geç