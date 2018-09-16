Gazeteci damatlar dünya evine girdi

Isparta'da hafta sonunda düzenlenen düğün törenleriyle damatları gazeteci olan 2 düğünle basın mensupları dünya evine girdi.

Ertürk ve Burcu, ömür boyu mutluluk için ‘Evet' dedi

Isparta'da düzenlenen ilk düğün töreninde Muzaffer - Kadriye Acar çiftinin oğulları İl Özel İdaresi ve İl Genel Meclisi Başkanlığı Basın Sorumlusu Ertürk Acar, Ömer - Sevim Bölükbaşı çiftinin kızları Burcu Bölükbaşı ile hayatını birleştirdi.

Barida Otel'de düzenlenen düğün ve nikah törenine siyasiler, bürokratlar ve gazeteciler ile çok sayıda davetli katıldı. Çiftin nikah şahitliklerini ise İl Genel Meclisi ve Isparta Davrazspor Başkanı Ali Bolat, Umut Ajans Medya Grubu ortaklarından Tarkan Çetin (Bomba32) - Selçuk Öcal (Bomba15) , Barida Hotel's Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Sami Öngör ve yakınları yaptı.

Kına gecesi, nikah töreni ve balo şeklinde devam eden düğünde, davetliler gönüllerince eğlendi.

Kameraman Hasan Kuzgun ile Sezin Taş dünya evine girdi

Kentte damadın gazeteci olduğu diğer düğünde ise Vahide - İbiş Kuzgun'un oğulları Kanal32 TV Kameramanı Hasan Kuzgun ile Dudu - Mehmet Ali Taş çiftinin kızları Sezin Taş hayatlarını birleştirdi.

Genç çift için ilk olarak Emre Mahallesi'nde yemek programı ve aynı gün akşam saatlerinde ise balo düzenlendi.

Tera Garden Palace Avangarde Salonu'nda düzenlenen düğüne, çok sayıda gazeteci, siyasi ve bürokrat ile davetliler katıldı. Hasan ve Sezin çifti ile davetliler, düğünde doyasıya eğlenerek mutluluklarını sevenleri ile paylaştılar.