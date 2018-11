Gazetecilerden Vali Seymenoğlu'na ‘Hayırlı olsun' ziyareti

Isparta Gazeteciler Cemiyeti (IGC) Başkanı Şevket Karahan ve kentte görev yapan basın mensupları, son Valiler Kararnamesi ile Isparta Valiliği görevine atanan Ömer Seymenoğlu'na ‘Hayırlı olsun' ziyaretinde bulundu.

Karahan: “Bizler, Isparta menfaatine olan her konuda korkmadan yayın yapmaktayız”

Isparta medyası hakkında Vali Seymenoğlu'na önemli bilgiler veren IGC Başkanı Karahan yaptığı açıklamada, “Isparta medyası Türkiye'nin en güçlü yerel medyasıdır. Isparta medyası, yayınlarını devletten ve milletten yana yapar. Bizler, devletimize ve milletimize bağlı bir grubuz. Yenilikçilerin öncüsüyüz. Isparta menfaatine olan her şeyde ortak yayın yapıyoruz. Bizler, Isparta menfaatine olan her konuda korkmadan yayın yapmaktayız. Devletçi bir yapıya sahibiz. Devletin ve milletin menfaatine olan her şeyde valimizin yanındayız” dedi.

Seymenoğlu: “Günün yarım saati bana yeter, gerisi vatandaşlarımızın ve ilimizin sorunlarını çözümü için...”

IGC Başkanı Karahan'a ziyaretleri ve aktardığı bilgilerden ötürü teşekkür eden Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu ise, “Pazartesi günü itibariyle 6. günümü yaşıyorum. Geldiğim günden bu yana alanlardayım. Yürüyorum, eksiklikleri yerinde inceliyorum. Her gün farklı güzergahlardan gidiyorum ve bakıyorum. Bugün sabah, Isparta girişindeki Polis kontrol noktasına gittim. Gerekli incelemeleri yapıyoruz. Sorunları yaşayarak görüyorum. Mesela, Şehir Hastanesi'nin bölgesinde trafiğin yoğunluğunu gördüm. Sohbetlerde sıkıntıları dinliyorum. Tedbiri almamız, sıkıntıları çözmemiz lazım. Ispartalıların lehine olan her şeyde varım. Günün yarım saati bana yeter, gerisi vatandaşlarımızın ve ilimizin sorunlarını çözümü için... Hedeflerimizi hep birlikte gerçekleştirmek isteriz” ifadelerini kullandı.

Vali Seymenoğlu ve ziyarette bulunan gazeteciler daha sonra günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdiler.