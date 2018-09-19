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“Gaziler yaşayan anıtlardır”

Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Rektörü Prof.

Dr. İlker Hüseyin Çarıkçı, Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Mareşal Mustafa Kemal Atatürk'e 'Gazi' unvanı verilmesinin yıldönümünde mesaj yayınladı.


SDÜ Rektörü Çarıkçı, yayımladığı mesajında, “Gazi Mustafa Kemal'e İstiklâl mücadelesindeki önderliğinden dolayı ‘Müşir ve Gazi' unvanı verilişinin yıldönümü ile milletimizin şehit ve gazilerine şükran ve minnet duygularının bir ifadesi olan ‘Gaziler Günü' vesilesiyle tüm aziz şehitlerimizi ve ahirete intikal etmiş gazilerimizi rahmetle ve minnetle anıyor; hayatta olan gazilerimize sağlıklı bir ömür diliyor; Gaziler Günü'nü en kalbi duygularımla tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

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