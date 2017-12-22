Gazilere anlamlı ziyaret

Eğirdir Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Kadriye Kocaoğlu, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Eğirdir Temsilcisi Hüseyin Koçaslan’ı ziyaret etti. Kocaoğlu’na dernekleri hakkında bilgi veren Koçaslan, “Derneğimiz Isparta ilinde tek. Birçok il ve ilçede olmayan derneğe sahibiz. Bütün kurumlarımızla iyi diyaloglar, iyi istişareler içerisindeyiz. İşimizi en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz” dedi.

Gazilerin bir takım ekonomik sıkıntılarının da olduğunu kaydeden Koçaslan, "Bu konuda da Bakanlık olarak desteklerinizi bekliyorum” şeklinde konuştu.

Eğirdir Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Kadriye Kocaoğlu da bundan sonraki yapılacak olan dernek çalışmalarında birlikte hareket edeceklerini, sosyal etkinlikler düzenleyeceklerini ve gazilerin ekonomik sıkıntılarını Bakanlığa bildireceklerini ifade etti.