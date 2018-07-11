‘Gazım bitti’ dedi kontrolden kaçamadı

Kentte yapılan kontrollerde, polisin vatandaşla olan sıcak diyalogları ise dikkatlerden kaçmadı.

Isparta Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri geçtiğimiz gece alkol kontrolü yaptı. Kontrollerde durdurulmak istenen bir sürücü, polise ‘gazım bitti’ diye yanıt verince, emniyet güçleri de ‘gazın mı bitti, şöyle koyalım aracı’ şeklinde yanıt verdi.

Kontroller esnasında gazı bittiği gerekçesiyle petrol istasyonuna gitmek istediğini beyan eden sürücü, tüm söylemlerine rağmen kontrolden kaçamadı. Uygulamaya destek veren Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yunus ekipleri de şüphe üzerine araçta incelemelerde bulundu.

Nezaketli polis

Demirköprü mevkiindeki Gülevler Mahallesi’nden Antalya yolu istikametinde yapılan uygulamada, trafik ekiplerinin sürücülerle olan nezaketli diyalogları da dikkatlerden kaçmadı.

‘Hoş geldiniz’ denilerek uygulama noktasında kontrolleri yapılan sürücüler, kendilerinden istenen evrakları polis memurlarına teslim etti.

Kontrol edilen 34 araçtan 4’üne cezai işlem

Uygulamada, yaklaşık 1 saatte 34 araç ve sürücü kontrol edilirken kusurlu görülen 4 sürücüden birine alkollü şekilde araç kullanmaktan, diğer sürücülere de araçlarının muayenesini zamanında yaptırmamaktan cezai işlem uygulandı. Uygulama kapsamında toplam bin 324 TL idari para cezası tatbik edildiği öğrenildi. Isparta Emniyet Müdürlüğü trafik ekiplerinin yaptığı alkol kontrollerinin farklı zaman ve yerlerde devam edeceği belirtildi.