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Geleceğin hukukçuları 9.Eğirdir kahvaltısında buluştu

Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Hukuk ve Adalet Kulübü (HAK) geleneksel Eğirdir buluşmasının 9.

'sunu gerçekleştirdi.


Hukuk ve Adalet Kulübü öğrencileri, Eğirdir'de kahvaltı yaptıktan sonra Rüyapark'ı gezdi. İlçenin doğal ve tarihi bölgelerini de yakından tanıma fırsatı bulan öğrenciler, bol bol hatıra fotoğrafı çekildiler.


SDÜ Hukuk ve Adalet Kulübü Başkanı Mahmut Erkan, geleneksel hale gelen Eğirdir kahvaltı programının her yıl düzenli bir şekilde devam edeceğini belirtti.


Erkan, "Belediye Başkanımız Ömer Şengöl'e çok teşekkür ediyorum. Her yıl Eğirdir'e geliyoruz ve mutlu bir şekilde ayrılıyoruz" dedi. Hukuk ve Adalet Kulübü öğrencileri ilçeye hayran kaldıklarını ifade ederek, kendilerine ev sahipliği ve rehberlik yapan Eğirdir Belediyesi Basın Bürosu Sorumlusu Emrah Çelik'e teşekkür ettiler.


Geleceğin hukukçuları, Eğirdir'in tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerini yakından görme imkanı bulduktan sonra, gölde tekne turu yaptıktan sonra ilçeden ayrıldı.

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