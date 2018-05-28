Gelendost’ta iftar sofrası kuruldu

Gelendost Afşar Köyünde gerçekleştirilen iftar programı öncesinde Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın ve eşi Dilek Günaydın, 1993 yılında Siirt Eruh’ta şehit düşen Uzman Çavuş Oğuzhan Dündar’ın baba ocağını ziyaret etti. Günaydın çifti burada baba Gazanfer Dündar ve diğer aile bireyleriyle bir süre sohbet etti. Başkan Günaydın, şehit babası Gazanfer Dündar’a Kur’an-ı Kerim ve Türk Bayrağı takdim etti.

Günaydın, iftar öncesinde tek tek masaları dolaşarak vatandaşlarla sohbet etti ve ramazan aylarını kutladı. İftar öncesinde 2010 yılı Kur’an-ı Kerimi güzel okuma yarışması dünya birincisi Alper Kanderun’un Kuran tilaveti yer aldı.

Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın da, “Sevmek, sevilmek insanlığın en güzel dostluğunu görmek için geldim. Afşar bizi sevgiyle bağrına bastı. Bende aynı sevgiyi, dostluğu sizlere göstermek istiyorum. Ne mutlu ki bizlere hep bir araya geldik, aynı tasa, çorbaya kaşık sallayacağız. İşte bu da insanlığın güzel bir tadıdır. Afşar’da bunu yaşıyoruz. Hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum, hayırlı Ramazanlar diliyorum. Yaklaşan Ramazan Bayramınızı da şimdiden en içten dileklerimle kutluyor, iyi iftarlar diliyorum” dedi.