Genç çiftçilere hayvan desteği

Isparta’da Genç Çiftçi Projeleri kapsamında 102 genç çiftçiye 6’şar adet olmak üzere toplam 612 adet dana/düve dağıtıldı. Hayvan dağıtım ve kura çekimi Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Mehmet Tuğrul, İl Müdür Yardımcısı Ayhan Yaman ve ilgili şube müdürleri ile teknik personelin katılımıyla gerçekleşti. İl merkezinde 10 genç çiftçiye toplam 60 adet hayvan verilirken İl Müdürü Tuğrul “İşletmelerimize bol kazanç getirmesini temenni edip, ülke ekonomisine fayda sağlayacak, genç nüfusun köylerde istihdam edilmesi için çok güzel ve yerinde bir proje” diye konuştu.