Gönüllü temizlik elçileri çöp topladı

Isparta'da 15 Eylül Dünya Temizlik Günü dolasıyla “Let's Do It” gönüllü hareketine katılan Olimpiyat Özel Öğretim Kursu öğrencileriyle karşılaşan belediye temizlik görevlisi, gördüğü manzara karşısında mutluluk ve gurur duyduğunu söyledi.

15 Eylül Dünya Temizlik Günü'nde “Let's Do It” (Haydi Yapalım) gönüllü hareketi ile yaklaşık 80 ülkede aynı anda başlatılan temizlik çalışması, Isparta Olimpiyat Özel Öğretim Kursu öğrencileri tarafından da gerçekleştirildi. Özel öğretim kursu öğrencileri, eğitim aldıkları bölgeden itibaren Gazi Kemal Mahallesi, Valilik çevresi, 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı ile Atatürk Parkı ve çevresini temizledi. Ellerinde çöp poşetleriyle etrafta çöp bırakmayan yaklaşık 20 öğrenci, bu sırada belediyede görev yapan bir temizlik işçisi ile karşılaştı. Süpürgesi ile çevreyi temizlediği sırada öğrencileri gören işçi, gördüğü manzara karşısında mutluluk duyduğunu ifade ederek, “Dünya Temizlik Günü'nde arkadaşlar yardıma geldi. Bana destek oldular. Çok sevindim, memnun oldum, gurur duydum” dedi.

Kendileriyle gurur duyduğunu belirten temizlik görevlisiyle hatıra fotoğrafı çektiren öğrenciler, daha sonra görevliyi alkışladılar.