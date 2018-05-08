Gözlüğü takanlar bir türlü kaleyi tutturamadı

Çoğu kez yaptığı alkol uygulamalarında karşılarında alkollü sürücülerin zorluk çıkarmaları ve düz çizgide yürüyememeleri ile görüntülenen trafik polisleri, bu kez kendileri o sürücülerin alkollüyken yaşadıklarını hissettiler.

Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı işbirliğinde, kentte çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Isparta Valiliği önündeki 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda gerçekleştirilen etkinliklere, polis ve vatandaşın alkollü sürücünün yaşadıklarını hissettiren ‘alkol gözlüğü’ damga vurdu.

Etkinlikler kapsamında alana gelen vatandaşlar, ‘alkol gözlüğü’nü taktıktan sonra önlerindeki topu kimi zaman bulmakta güçlük çektiler, kimi zaman da minyatür kaleye isabet ettiremediler.

‘Alkol gözlüğü’nü takan trafik polisleri ve vatandaşların yaşadığı o anlar, renkli görüntülere sahne oldu.

Bu kez trafik polisleri alkollü sürücü gibi hissettiler

Trafik polislerinin çoğu kez alkol uygulaması yaptığı ve alkollü sürücülerle yaşadıklarının akıllara geldiği anlarda, bu kez trafik polisleri alkollü sürücü gibi hissettiler.

“Önündeki topu 2 tane, 3 tane görüyorsun, hangisine vuracağını sapıtıyorsun”

Trafik Haftası kapsamında alkollü şekilde yaşananlar ve o durumda araç kullanılmaması gerektiğine dikkat çekilen ‘alkol gözlüğü’ denemesine katılanlardan sıhhi tesisat ustası Serdar Gülmez İHA Muhabiri’ne yaptığı açıklamada, “Gözlüğü taktığımızda memur beyler, ‘Topu kaleye at bakalım, atabilecek misin?’ dediler. Biz de bir deneyelim dedik. Yani Allah göstermesin, alkol kullananların yolu 2 tane, 3 tane gördüğü gibi bir yansıma oluyor. Önündeki topu 2 tane, 3 tane görüyorsun, hangisine vuracağını sapıtıyorsun. Allah muhafaza adam 100-120 veya 200 ile gidiyor, takla atıyor. O zaman ölümcül kazalar yapabiliyorlar. Allah saklasın, bir damla da bir, bin damla da bir. Biz, gözlüğü taktığımızda vurabiliriz dedik ama vuramadık. İyi bir şey, eğitimin caydırıcı etkisi olur. Şurada küçücük topu göremiyorsun, önünde 3 tane oluyor top. Bu da insanın alkolü içtiği zaman şişede durduğu gibi durmadığını gösteriyor. Şişede durduğu gibi durmuyor” dedi.

“Mal belki alınır da, sakat kaldığınız zaman can alınmıyor”

Gülmez, trafik kuralları konusunda tavsiyelerde de bulundu; “Trafik kurallarına uymamız lazım. En basiti emniyet kemeri takmamız lazım. Biz çoğu zaman acelemiz var, falan filan diyoruz ama Allah muhafaza arabanın takla attığında kapısı açılabiliyor, cama kafanı vurabiliyorsun, her şey oluyor. Kendi malımız ve canımız önemli. Mal belki alınır da, sakat kaldığınız zaman can alınmıyor, ömür boyu çekebiliyoruz. Onun için trafik kurallarına uyalım, uymayanları uyaralım.”

Etkinlik alanında bulunan Tuna Ünal ise, Emniyet ve Jandarma ekipleri tarafından kurulan trafik standı ve etkinliklerinin güzel olduğunu ifade etti.

‘Büyükler trafik kurallarına uyun, biz küçüklere örnek olun’

Bu yıl ‘Büyükler trafik kurallarına uyun, biz küçüklere örnek olun’ sloganı ile çocuk yaşta trafik eğitimi temasının işlendiği etkinlikler kapsamında, Isparta Ülkü İlkokulu öğrencilerine eğitim ve bilgilendirme çalışması yapıldı.

Yaklaşık 60 öğrencinin katıldığı etkinliklerde minikler, jandarma ve polis kıyafetleri giyerek, kendi arkadaşlarına trafikte görevli bir ekip gibi davrandı.

Öğrencilerin bir bölümü de kendileri için hazırlanan akülü araçları trafik kurallarına göre kullanarak, görevli arkadaşlarının ‘dur’ ve ‘geç’ talimatlarına riayet etti.

Etkinlik sonrasında polis, jandarma ve öğrenciler hatıra fotoğrafı çektirdi.