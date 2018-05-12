Gül Fuarı Isparta’da açıldı

Türkiye’nin Gül Bahçesi’nde Isparta Belediyesi Gül Fuarı ve Uluslararası Gül Festivali kapsamında düzenlenen fuar Gökkubbe Fuar ve Kongre Merkezi’nde açıldı. Gül Fuarı kapsamında Hollywood starları, dünya liderleri ve ünlü isimlere kişiye özel parfüm üreten dünyanın sayılı koku uzmanlarından Bihter Türkan Ergül vatandaşlara parfüm atölyelerinde ’Kendi Parfümünü Kendin Yap’ çalışmaları gerçekleştiriliyor. Gül Fuarı kapsamında ayrıca, Gül Yemekleri Yarışması da şefler, liseler ve üniversiteler arasında gerçekleşirken, fuarda Türkiye ve dünyanın önde gelen firmaları ve sektör temsilcileri yer alıyor.

Başkan Günaydın: “Dünyaya ihracatın arttırılmasını hedefliyoruz”

Açılışta konuşan Isparta Belediye Başkanı Yüksek Mimar Yusuf Ziya Günaydın, “Dünyada Gül Fuarı ilk defa Isparta’da ve Gökkubbe altında gerçekleştiriyoruz” derken konuşmasını şöyle sürdürdü; “Gül denilince parfüm ve kozmetik sanayinin gelişmesi gülyağı üretiminin çoğaltılması, dünyaya ihracatın arttırılmasını hedefliyoruz. Fuarımıza çok sayıda yurt içi ve yurt dışından sektör temsilcileri ve bu konudaki işadamları bulunuyor. Hedeflerimizi gerçekleştirdiğimizde 10 Isparta, dünyaya yetmeyecek hale gelmesinin olayı bu Gökkubbe’nin altında gerçekleşiyor.”

Ergül: “Isparta gülünü kokladığınız andan itibaren şifanız güçlenir, bağışıklık sisteminiz yeniden daha güçlü hale gelir”

Konuşmanın ardından protokol tarafından açılış kurdelesi kesilerek stantlar gezildi. Kendi Parfümünü Kendin Yap etkinliğine Hollywood starları, dünya liderleri ve ünlü isimlere kişiye özel parfüm üreten dünyanın sayılı koku uzmanlarından Bihter Türkan Ergül eşlik ediyor. Ergül, Fuara ilişkin yaptığı değerlendirmede Koku Kültürü Derneğinin bünyesinde parfüm tasarım çalışmaları yapıldığını söyledi. Ergül, “Burada kimyager öğrencilerimizle parfüm tasarlıyoruz. İşin teknik kısmını çok iyi biliyorlar. İstiyoruz ki buna bir de ruhunu katsınlar. Tasarladıkları parfümlerin hikayeleri olsun. Kendi iç dünyalarını da yansıtsınlar. İşin biraz da eğlence kısmındayız, tabi ki bir parfüm tasarımı bu kadar kolay olmuyor ancak gençlerimizin önünü açmak için de parfüm tasarımı nedir, nasıl tasarlanır, kişiye özel koku nasıl üretilir, dünyada bunun örnekleri nelerdir diye öğrencilerimizle buradayız. Gül binlerce yıldır var olan dünya tarihinin kadim bir simgesidir. Halen daha gizemi, şifa faydaları çözülemeyen bir sır aslında. Gülün megaherzi 320’dir. Sabah uyandığımızda beynimiz de 320 megaherz ile uyanır. Negatif düşünmeye başladığımızda 10-15 megaherz düşer. Isparta gülünü kokladığınız andan itibaren yine şifanız güçlenir. Bağışıklık sisteminiz yeniden daha güçlü hale gelir. Gülün hayatımızdaki önemini bilmiyoruz ki, ben gül konusunda daha ben öğrenci bile değilim. Bu işin profesörleri, duayenleri var. Yıllarını gül üzerine aktarmışlar. Ömrünü gül üzerine harcayan kişiler var. Gülsuyunun, gül reçelinin şifası ayrı, gül yaprağının şifası ayrı. Hepsinin farklı farklı özellikleri var. Yemeklerde, tatlılarda, tıbbiyede, kozmetikte gülü her yere alıyorsunuz. Gönlümüz istiyor ki, Isparta gülünü dünyanın bir numaralı coğrafyasına taşımak. Burayı bir hem turizm ile canlandırabilmek, hem Isparta gülünün önemini dünyaya yayabilmek. Neden burası Fransa’nın bir Grasse olmasın” şeklinde konuştu.

Fuar açılışında Merve Özbey konser verdi

Gökkubbe’de Gül Fuarı açılışı kapsamında ayrıca Merve Özbey’de canlı performansıyla, açık alanı dolduran binlerce gence unutulmaz bir gün yaşattı. Konserin ardından Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, Merve Özbey’e, fotoğrafının halı üzerine işlenmiş tablosunu ve gül ürünlerinden hediye etti.