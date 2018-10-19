‘Gül'de coğrafi işaret tamam, sıra UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde

'Isparta Gülü'ne 1 Aralık 2005 tarihinde 'Coğrafi İşaret' alan Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ), 15 Ekim 2018 tarihinde de Isparta Ticaret Borsası (ITB) 'Isparta Gülyağı' için Türk Patent ve Marka Kurumu'ndan 'Coğrafi İşaret' aldı. SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi (FEF) Biyoloji Bölümü Botanik Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Özçelik, hammadde ölçeğinde Isparta'nın tescil, koruma ve tanıtım süreçlerini başarıyla tamamladığını, şimdi sıranın kozmetik ürünlerinin Birleşmiş Milletler Eğitim Bilim ve Kültür Kurumu (UNESCO) Dünya Mirası Listesi'ne alınmasına geldiğini söyledi.

Isparta, Gülyağı'na Coğrafi İşaret alınması için SDÜ'nün Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nın destekleriyle hayata geçireceği 'Gül ve Tıbbi- Aromatik Bitkiler ve Ürünleri Araştırma ve Geliştirme Laboratuvarı' Projesi Koordinatörü Doç. Dr. Sabri Erbaş rapor hazırladı. Rapor Isparta Ticaret Borsası (ITB) tarafından Türk Patent ve Marka Kurumu'na sunuldu.

Türk Patent ve Marka Kurumu da 15 Ekim 2018 tarihi itibariyle 'Isparta Gülyağı'na 'Coğrafi İşaret' verdi. Böylelikle Isparta ziraatının amiral gemisi olan gül için koruma ve tescil sayısı 2'ye yükselmiş oldu. Türk Patent ve Marka Kurumu Coğrafi İşaret için yetki sınırları, kullanım koşulları ve denetim mekanizmalarını da yayınladı.

Buna göre, Isparta'da coğrafi sınır 2 bin 39 Hektar olarak belirlendi. Burdur merkez ve Ağlasun İlçesi'nde coğrafi sınır 409,6 Hektar olarak açıklandı. Afyonkarahisar'a bağlı Dazkırı, Dinar ve Başmakçı ilçelerindeki coğrafi sınır ise 259,0 Hektar olarak çizildi. Denizli'de belirlenen coğrafi sınır ise 32,0 Hektar oldu. Coğrafi İşaret, marka ile birlikte etiket, ambalaj vb. metaların üzerinde kullanılabilecek.

Denetim yetkisi verilen kurumlar

Türk Patent ve Marka Kurumu, Isparta Gülyağı Coğrafi İşareti için denetim yetkisi verdiği kurumları da açıkladı. Buna yetkilendirilen kurumlar şu şekilde; “Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Yenilikçi Teknolojiler Uygulama ve Araştırma Merkezi (YETEM), Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Gül ve Gül Ürünleri Uygulama ve Araştırma Merkezi (GÜLAR), Isparta Ticaret Borsası (ITB), Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Anadolu Üniversitesi Bitki İlaç ve Bilimsel Araştırmalar Merkezi, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBÜ) Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi”.

Hammadde tescili tamam sırada kozmetik var

Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Botanik Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Özçelik, yaptığı açıklamada,”Isparta'da ortalama 20 bin ailenin geçim kaynağı gül ziraatına dayalıdır. Yaptığımız çalışmalara göre Dünya'da gülün gen merkezi Dedegül Dağı'dır. Dolayısıyla Göller Bölgesi'nde gülcülük çok avantajlı bir tarımdır. Burdur, Afyonkarahisar ve Denizli, Isparta'nın merkez olduğu mikro klimadan olumlu yönde etkilenmektedir. Dolayısıyla gül Isparta ve Göller Bölgesi'nde çok iyi tutmuş bir üründür. Osmanlı İmparatorluğu döneminde Türkiye'nin çoğu yerinde gülcülük yapılmakla beraber tek başarılı olan coğrafya Isparta'dır. Tarihi kaynaklar ve literatürlerden çıkan sonuçlara göre, gülcülük üzerine 2 kez Padişah Fermanı yayınlanmıştır. Ama bu tabiî ki emirle olmuyor. Tek başarılı olan nokta Göller Bölgesi'dir. 1 Aralık 2005 tarihinde Süleyman Demirel Üniversitesi'nin müracaatı ile 'Isparta Gülü' için 'Coğrafi İşaret' alınmıştı. Şimdi de 'Isparta Gülyağı' üzerine 'Coğrafi İşaret' alınması önemli bir gelişmedir. Süleyman Demirel Üniversitesi'nin Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nın destekleriyle hayata geçireceği 'Gül ve Tıbbi- Aromatik Bitkiler ve Ürünleri Araştırma ve Geliştirme Laboratuvarı' Projesi Koordinatörü Doç. Dr. Sabri Erbaş Isparta Gülyağı'na Coğrafi İşaret alınması için bir rapor hazırladı. Bu rapor Isparta Ticaret Borsası tarafından Türk Patent ve Marka Kurumu'na sunuldu. Türk Patent ve Marka Kurumu da 15 Ekim 2018 tarihi itibariyle Isparta Gülyağı'na Coğrafi İşaret verdi. Artık hammadde boyutu tamamlanmıştır. Bundan sonraki süreçte odak nokta gül ürünleri olmalıdır. Şiarımız kozmetik ürünleri için de Coğrafi İşaret alınması olmalıdır. Gülcülük Isparta'da marka haline gelmiştir. Çok etkili bir tanıtım aracıdır. Çok yüksek değerli fon oluştursanız dâhi gül kadar etkili bir tanıtım kanalı bulamayız. Isparta'ya hayırlı olmasını dilerim. Emeği geçenlere de teşekkür ederiz'' dedi.

“Gül, UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne dahil edilmelidir”

SDÜ Öğretim Üyesi Özçelik, “Isparta Gülyağına alınan Coğrafi İşaret Türkiye için bir tescil işlemidir. Türkiye'de gülün tanınırlığı açısından sağladığı bir artı değer var. Dünya ölçeğinde de bir mutlaka bir faydası var. Ama yeterli değil. Esas atmamız gereken adım Birleşmiş Milletler Eğitim Bilim ve Kültür Kurumu (UNESCO) düzeyinde olmalıdır. Bundan sonra Isparta'nın atması gereken adım Rosa Damescana Mill. (Yağ Gülü) için UNESCO dosyası hazırlamaktır. Isparta Gülü UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne alınmalıdır. Gül Çiçeği ve Gülyağı'nı UNESCO Dünya Mirası yapabilirsek tüm Dünya'ya tanıtmış oluruz. Dünya, Isparta'nın bu işin merkezi olduğunu kabullenir. O zaman rakiplere karşı da çok güçlü bir rekabet üstünlüğü sağlamış oluruz. Fas, İran, Tunus, Afganistan, Çin gibi ülkelerde de gül çiçeği üretiliyor. Özellikle gülyağında ciddi bir rakip olarak Bulgaristan görülüyor. Bu proje kolektif şekilde hayata geçirilebilir. Bunu yüklenici kurum olması gerekiyor. En iyi örnek bana sorarsanız Gülbirlik Genel Müdürlüğü'dür. SDÜ ve bizler de elimizi taşın altına koyarız. Bu hedef imkânsız değil. Gül ile ilgili politikaları oluşturan kurum Gülbirlik Genel Müdürlüğü'dür. Süleyman Demirel Üniversitesi araştırma bilimsel bilgi ve araştırma boyutunda vardır. Gülbirlik Genel Müdürlüğü böyle bir teşebbüs gerçekleştirirse biz de görev ve sorumluluk alırız” diye konuştu.