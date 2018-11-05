Günaydın: “Türkiye'yi ve dünyayı temsil edecek fuar merkezi yapıyoruz”

'sü düzenlenen Göller Bölgesi Yayla Şartlarında Tarım Hayvancılık Fuarını gezdi.

Isparta Gökkubbe Fuar ve Kongre Merkezinde düzenlenen Göller Bölgesi Yayla Şartlarında Tarım Hayvancılık Fuarı 14'üncü kez kapılarını açtı. Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın da fuar alanını gezdi. Rutin belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra bu şehrin ticari hayatından da sorumlu olduklarını ve ticari hayatı canlandırmak zorunda oldukları belirten Günaydın, fuarların bunun için birinci derecede önemli olduğunu söyledi.

Yine fuarların bir ilin, bir ülkenin kalkınmasıyla alakalı olduğundan bahseden Günaydın, “Fuarcılığın bazı evrimleri vardır. Bir fuar 40 yılda amacına ulaşır. Nürnberg, Frankfurt fuarlarına bakın her birinin mazisi 60-70 yıldır. Şimdi dünya oraya gidiyor. Biz niye başlamayalım, ilk adım önemli adımdır. İlk adımı attık, Gökkubbe bu adıma vesile oldu. Bundan sonra meydanı da genişletiyoruz, bir sonraki fuara burası 35 değil 55 dönüme çıkmış oluyor. Birkaç sene daha Gökkubbe bizi idare edecek. Normal fuarlar burada yapılacak, Türkiye'yi dünyayı temsil edecek fuarlar ise 1 kilometre uzunluğundaki yeni fuar alanında devam edecek. Isparta'nın nüfusu ve geliri de çok yüksek seviyede olacak. Isparta'da fakir yardıma muhtaç insan kalmayacak, bunu hedefliyorum” dedi.