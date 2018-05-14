Günaydın’a Yılın Belediye Başkanı ödülü

Isparta Belediyesi Gül Fuarı ve Uluslararası Gül Festivali kapsamında Isparta’da Güller Diyarı 2.Uluslarararı Türk Dünyası Kültür ve Sanat Buluşması gerçekleştirildi. Buluşmaya Türkiye’nin değişik illeri başta olmak üzere KKTC, Azerbaycan, Türkmenistan, Özbekistan, Kırgızistan ve Kazakistan’dan 68 sanatçı katıldı. Programda ASKEF tarafından, Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın’a Türk dünyası kültür ve sanatına yaptığı katkılardan ve Türk Belediyeciliğindeki üstün hizmetlerinden dolayı Yılın Belediye Başkanı ödülü verildi.

ASKEF Başkanı Savaş Ünal, Isparta Belediyesi ve Başkanı Yusuf Ziya Günaydın’ın kültür ve sanata büyük katkılar sağladığını söyledi. Türk dünyasında birlik, beraberlik içerisinde olunmasının öneminden bahseden Ünal, “Birlik ve beraberlik her zaman bizlere güç veriyor. Burada bulunmaktan dolayı büyük mutluluk duyuyoruz” dedi.

ASKEF olarak her yıl bir milletvekili ve bir belediye başkanına ödül verdiklerini aktaran Savaş Ünal, bu yıl Irak Türkmen Cephesi Başkanı ve Kerkük Milletvekili Erşat Salihi ve belediye başkanı olarak da Yusuf Ziya Günaydın’ın yönetim kurulu kararıyla ödüle layık görüldüğünü aktardı.

Programda ödülünü ASKEF Başkanı Savaş Ünal’ın elinden alan Günaydın, Türk dünyasının Isparta’da bir arada olmasının kendilerini mutlu ettiğini belirtti. Isparta’da Türk dünyasını ilgilendirecek önemli çalışmalara imza attıklarına değinen Başkan Günaydın, Etnografya Müzesi kurduklarını tarihi ve kültürel faaliyetlere ağırlık verdiklerini kaydetti. Şu anda Ergenekon Müzesinin inşaatının tüm hızıyla sürdüğünü yine Dede Korkut Müzesinin ihalesinin de yapılmak üzere olduğunu aktaran Günaydın, “Ergenekon Türklerin en büyük destanıdır. Dünyanın neresinde bir Türk varsa onu Isparta ilgilendirecek. Hedefi büyük tuttuk, bir sonraki gelişinizde inşallah Ergenekon ve Dede Korkut Müzelerinde gezme imkanı bulacağız. Bu müzeler Türk dünyasının birlik ve beraberliğine katkı sunacak bir damlası olacaktır. Yüce Rabbim Türk milletini dünya sahnesinden eksik etmesin” şeklinde konuştu.