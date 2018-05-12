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12 Mayıs 2018 17:11

Güney Koreli turistlerden, Türk Kore gazilerinin ayaklarına kapanarak ’minnet’ teşekkürü

Gül Fuarı ve Uluslararası Gül Festivali’ne katılmak üzere geldikleri Isparta’da 1950-1953 yılları arasındaki Kore Savaşı’na katılan Kore Gazileri ile bir araya gelme fırsatı yakalayan Güney Koreli turistler, gazilerin ayakları önünde yere kapanarak kendilerine özgü teşekkür ve minnet duygularını iletti.

Güney Koreli turistlerden, Türk Kore gazilerinin ayaklarına kapanarak ’minnet’ teşekkürü

12 Mayıs 2018 17:11

Güney Koreli turistler ve Kore Gazileri arasında duygu dolu anlar ve renkli görüntüler yaşandı.


Isparta Gül Fuarı ve Uluslararası Gül Festivali’ne katılmak üzere kente gelen Güney Koreliler, 1950-1953 yılları arasında, Kuzey Kore ile Güney Kore arasındaki savaşa katılan 5 Kore gazisine minnet duygularını iletmek amacıyla önlerinde yere kapanarak selamlama yaptı. Kendilerine gösterilen saygı ve teşekkür dolayısıyla memnuniyet ve duygularını ifade eden Kore Gazileri ise alkışlayarak karşılık verdi.



"Türk milletine çok minnettarız”


Tercüman aracılığıyla Kore Gazileri ile konuşan Güney Koreli turistler, "Biz bu savaşı kazandık. Türklere çok minnettarız. Hem Kore halkı adına, hem de kendimiz adına sizlere selam vermek istiyoruz" dedi.


Türk kültüründeki el öpme veya en önemli teşekkürlerine karşılık gelen Kore’ye özgü selamlamalarını yapan Güney Koreliler, "Savaşa katıldığınız için Kore geleneğine göre selamlıyoruz. Türk milletine çok minnettarız. Hem Kore halkı adına hem de kendimiz adına sizlere selam vermek istiyoruz. Koreliler olarak, sizler sayesinde yaşıyoruz ve ayakta duruyoruz. Hepsi sizlerin sayesinde oldu. Her şey için çok teşekkür ediyoruz. Şavaşırken şehit olan askerler oldu. Herkes adına bu selamı veriyoruz. Minnettarlığımızı sizlere göstermek istiyoruz" diye konuştu.



Kore gazilerini ülkelerine davet ettiler


Bir süre sohbet eden gaziler ve Güney Koreliler arasında duygu dolu anlar yaşanırken, o yıllarda yaşanan gerçek hikayeler paylaşıldı. O yılların hatırlanmasıyla birlikte Güney Koreli bazı turistler gözyaşlarına hakim olamadı.


Öte yandan Güney Koreliler, Türk Kore Gazilerini ülkelerine davet ederek, hatıra fotoğrafı çektirdi.




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