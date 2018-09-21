Güzel Sanatlar ve Spor Liseleri için 3.Yetenek Sınavı duyurusu

Isparta İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, Güzel Sanatlar Lisesi'ndeki Müzik ve Görsel Sanatlar ile Spor Lisesi'ndeki Spor bölümlerindeki boş kontenjanlar için 3.Yetenek Sınavı'nın 26 Eylül'de yapılacağı duyuruldu.

İl Milli Eğitim Müdür Ahmet Yıldırım, tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği ve Ortaöğretim Genel Müdürlüğü'nün Genelgesi'ne göre, ilimiz Isparta Güzel Sanatlar Lisesi'nin 9.ve 10. Sınıf 'Müzik ve Görsel Sanatlar' ile Isparta Spor Lisesi'nin 10.Sınıf ‘Spor' alanının boş kontenjanlarına ise öğrenci alımı için 26 Eylül 2018 tarihinde 3.yetenek sınavı yapılacaktır” denildi.