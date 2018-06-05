Halk otobüsü öğrenciye 1 lira, 30 dakika içinde tekrar binene ücretsiz

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından “Türkiye’nin Yaşanabilir En İyi İli” seçilen Isparta’da halk otobüsü fiyatlarında düzenlemeye gidildi. Isparta Belediyesi, ‘en ucuz belediye’ sloganı ile su, cenaze hizmetleri gibi kalemlerde zam yapmadığı kentte halk otobüsleri fiyatlarında da indirime gitti. Belediye Encümenince alınan karar gereği, 1 Temmuz’dan itibaren, ikameti Isparta’da olan ve ikametini Isparta’ya getiren, ilköğretim, orta öğretim ve üniversiteli tüm öğrenciler halk otobüslerine 1 TL’ye binecek. İkametini Isparta’ya getirmeyen öğrenciler ise otobüslerden 2 TL’ye faydalanacak.

Ayrıca, öğrencilerin daha önce ikametinin Isparta’da olduğunu ibraz etmesi için şart koşulan 1 aylık süre de 1 yıla çıkarıldı.

Aktarmalar ücretsiz olacak

Belediye Encümeninin halk otobüsleri ile ilgili aldığı kararlar bununla da sınırlı kalmadı. Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın’ın önerisi ile belediye encümeni, aktarma dakikasını 15 dakikadan 30 dakikaya çıkardı. Bu kararla birlikte tüm halk otobüsü kullanıcıları 30 dakika içerisinde bir otobüsten başka bir otobüse geçince yeni bir ücret ödemeyecek, ücretsiz binebilecek.

Günaydın: “Her şey halkımız için”

Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, “Seçildiğim ilk günden beri ‘Halkım ne isterse ben onu yaparım’ dedim ve bu sözümün sonuna kadar arkasındayım. Halkımız ve öğrencilerimiz zaten geçim sıkıntısı içerisinde. Yaptığımız projeler ve altyapımız sayesinde Türkiye’nin En Yaşanabilir İli seçiliyoruz. Ancak, halkımızın ekonomik olarak da rahatlaması lazım. Biz de Isparta Belediyesi olarak kendi alanımızda ‘En ucuz’ hizmeti vermek istiyoruz. Yeni aldığımız bu kararlar halkımıza ve öğrencilerimize hayırlı uğurlu olsun” dedi.