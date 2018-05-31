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31 Mayıs 2018 13:09

Hasta almaya giden ambulans çamura saplandı

Isparta’nın Gelendost ilçesinde hasta almaya giden ambulans, yolda biriken çamura saplandı.

Hasta almaya giden ambulans çamura saplandı

31 Mayıs 2018 13:09

Hasta, ambulans çamurdan çıkarılmayınca ikinci ambulans ile hastaneye kaldırıldı.


Olay Gelendost ilçesinde gece saat 02.00 sıralarında meydana geldi. 112 Acil Çağrı Merkezinden gelen ihbar üzerine Yeşilköy köyüne giden ambulans yolda biriken çamura saplandı. Ambulans çamurdan çıkarılamayınca ekipler ikinci bir ambulans çağırarak yardım istedi. Gelen ikinci ambulans ile ulaşılan hasta İbrahim Yıldırım önce Eğirdir Devlet Hastanesine ardından da Isparta’ya sevk edildi.


Çamura saplanan ambulans ise Gelendost Belediyesinin kepçesi ve bölgede bulunan vatandaşların traktörlerinin yardımıyla çıkarıldı.




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