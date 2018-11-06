Hem sahte para verdi hem de kendini döven vatandaştan şikayetçi oldu

Isparta'da alışveriş yaptığı iş yerlerinde sahte para kullanan şahıs çevredeki esnaf ve vatandaşlar tarafından yakalanarak darp edildikten sonra polise teslim edildi. Yakalanan şahsın 2 iş yerinde 200 TL'lik sahte banknot kullandığı ortaya çıkarken, gözaltına alınan şahsın kendisini darp eden esnaf ve vatandaşlardan şikayetçi olduğu öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, Davraz Mahallesi'ndeki köy garajı civarında bir büfeye giden H.K. 200 TL sahte banknot ile alışveriş yaptığı esnada esnaf ve vatandaşlar tarafından yakalandı. H.K.'nın yanındaki henüz ismi belirlenemeyen şüpheli ise kaçtı.

Yakalanan H.K.'nin önce esnaf ve vatandaşlar tarafından darp edildiği daha sonra da polise teslim edilerek gözaltına alındığı belirtildi.

Gözaltına alınan şahsın sorgusunda 2 iş yerinde 200 TL'lik sahte banknot kullandığı ortaya çıkarken, şahsın kendisini darp edenlerden şikayetçi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri tarafından yapılan Genel Bilgi Taraması (GBT) sorgulamasında H.K.'nin 3 ayrı suçtan arandığı ortaya çıktı. Öte yandan, olayla ilgili diğer şüphelinin arama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.