Hemşireler hastalar için sahne aldı

Etkinliklere hemşirelerden oluşan grubun oynadığı tiyatro gösterisi ve tiplemeler damga vurdu.

Hastanenin toplantı salonunda gerçekleştirilen etkinliklerde ilk olarak günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Isparta Şehir Hastanesi Sağlık ve Bakım Hizmetleri Müdürü Dilek Sever gerçekleştirdi.

Sever yaptığı konuşmada, hemşireler gününün tarihçesinden bahsederek, tüm hemşehrilerin gününü kutladı. Hastane Başhekimi Uz.Dr.Ferudun Ruşen Keskin ve İl Sağlık Müdürü Dr.Mehmet Karakaya da yaptıkları konuşmalarda, sağlığın bir ekip işi olduğunu kaydederek, hemşiresiz bu durumun mümkün olmadığına değindiler. Başhekim Keskin ve Müdür Karakaya, konuşmalarında hemşireler günü ve haftasını kutladılar.

Etkinliklerin ardından görev süreleri dolduktan sonra emekli olacak olan hemşirelere plaket takdim edildi.

Hemşirelerin tiyatrosu kırdı geçirdi

Etkinlikler kapsamında daha sonra hemşireler tarafından tiyatro gösterisi ve Yıldız Tilbe taklidiyle mini konser düzenlendi. Hastanelerde genellikle yaşanan teyze - sağlık görevlisi ilişkileri ve teknoloji bağımlısı bir genç kızın yaptıklarına dikkat çekildi. Tiyatro ve taklit konser, davetlilere unutulmaz anlar yaşattı.

Hastane koridorunda konser

Hemşireler günü ve haftası kapsamında düzenlenen etkinliklerde son olarak, hastane koridorunda yan flüt ve gitarlı konser verildi. Programda son olarak Hemşireler Günü pastasının kesilmesinin ardından konsere katılan hemşireler ve diğer sağlık çalışanları gönüllerince eğlendiler.