Öğretim Üyesi Ömer Akgün Tekin, Türkiye’nin 40 milyon turist ağırlayan ve 30 milyar dolar gelir elde eden bir konuma yükseldiğini belirtti.

Süleyman Demirel Üniversitesi HETURAM Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Ömer Akgün Tekin, dünyada ilk kez bir üniversite bünyesinde Helal Turizm Uygulama ve Araştırma Merkezi kurulduğunu, bunun da SDÜ tarafından kurulduğunu belirtti. 2014’ten beri bu alanda çalışmalar yaptığını aktaran Tekin, "Zaten Türkiye’de bu alanda çalışan kısıtlı sayıda akademisyen var. Fikir SDÜ İİBF Dekanı Prof. Dr. Murat Okcu’ya ait. Konuyu SDÜ Rektörü Prof. Dr. İlker Hüseyin Çarıkçı ve Yönetim Kurulu’na da arz ettiğimizde onay çıktı. Ve HETURAM kurulmuş oldu. Helal Turizm’in geleceğine inanıyoruz. Stratejik bir değer taşıdığını düşünüyoruz. Türkiye’de Helal Turizm ciddi bir pazar arz ediyor. SDÜ, helal turizmin Türkiye için çok önemli avantajlar arz ettiğini düşünüyor" dedi.

"Türkiye 40 milyon turist ağırlayan konumda"

Turizm faaliyetlerinin Türkiye’de 1950’li yıllarda başladığını belirten Tekin, 1980’li yıllarda teşvikin çıktığını söyledi. 2000’li yıllarda ise çok büyük atılımlar gerçekleştirildiğini ifade eden Tekin, "Türkiye 40 milyon turist ağırlayan, 30 milyar dolar gelir elde eden bir konuma yükseldi. Türkiye, şu an en çok turist ağırlayan ilk 10 ülkeden birisi durumunda. Türkiye’de turist profiline bakıldığı an şu tablo ortaya çıkıyor; Avrupa ve Rusya. Türkiye bu alanda ciddi bir başarı kaydetti. Biz bu başarının yanına ‘Müslüman Seyahat Pazarı’nı da ekleyelim istiyoruz. Türkiye 2023 vizyonunda 63 milyon turist, 86 milyar dolar gelir hedefi koydu. Bu hedefe ulaşabilmek için var olan pazarların dışında yeni pazarlara da girmemiz gerekmektedir. Türkiye’nin çevresinde 3 saatlik uçuş mesafesinde bir çap çizersek eğer burada yaklaşık 400 milyon Müslüman var. Bu ciddi bir büyüklüktür. Bu 400 milyon Müslümanın en azından yüzde 90’ı belirli hassasiyetlerle seyahate çıkıyor. Bunlar inançları çerçevesinde ürünler talep ediyor. Gittiği otelde yiyecek ve içeceklerin helal gıda standartlarına uygun olmasını talep ediyor. Alkolsüz ortamlar çok önemli bir kavram onlar için. Mahrem hizmetler açısından özel beklentileri var" ifadelerini kaydetti.

"2016’da 121 milyon Müslüman başka ülkelere seyahat etti"

2016 yılında dünya genelinde 121 milyon Müslümanın başka ülkelere seyahat ettiğini dile getiren Tekin, burada 156 milyar dolar değerinde bir hareketlilik oluştuğunu da sözlerine ekledi. 2017’de 131 milyon Müslümanın tatil için bir başka ülkeye gittiğini bildiren Tekin, "2020 yılında bu rakamın 158 milyon kişiye; turizm ekonomik büyüklüğünün de 220 milyar dolar seviyesine erişeceği öngörülüyor. 2016 yılı itibariyle dünyada Müslüman nüfus 1.8 milyar düzeyindedir. 2030 yılında bu rakamın 2.2 milyar kişiye ulaşacağı tahmin ediliyor. 2050 yılında dünya nüfusunun 2.8 milyarının Müslümanlardan yüzde 26.5 oluşacağı öngörülüyor. Türkiye’nin çok kısa bir zaman dilimi içerisinde Helal Turizm Yönetmeliğinin yayınlanması gerektiğini düşünüyoruz. Ayrıca ’Türkiye Helal Turizm Strateji Belgesi’ oluşturulmasının gerekliliğini savunuyoruz" diye konuştu.