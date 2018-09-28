Huzurevi çalışanı ölü bulundu

Isparta'da huzurevi çalışanı kullanılmayan ikinci evinde ölü bulundu.

Olay geçtiğimiz gece yarısı Sidre Mahallesi 4317. Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, farklı bir mahallede ikamet eden Ali B. (46), evinde yemeğini yedikten sonra, akü doldurmak ve kedilerine yiyecek vermek amacıyla Sidre Mahallesi'ndeki kullanmadıkları evine geldi. Eşinin cep telefonuyla arayan kadın, cevap alamayınca Ali B'yi merak ederek diğer eve geldi. Evin içine giren kadının, eşini hareketsiz şekilde yatarken bulduğu öğrenildi.

Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil servis ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde, Ali B.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Feryatları yürekleri dağladı

Sağlık ekipleri ve polis tarafından kapı önüne çıkarılan kadının gözyaşı dökerek, feryat etmesi yürekleri dağladı. Eşinin içerideki hareketsiz haline dayamadığını ifade eden kadın, "Buraya aküsünü doldurmaya gelirdi. Kedilere de yiyecek vermeye gelirdi. Her gün 5'te gelen adam, bugün 4'te geldi. En fazla 2 kere aradığımda telefona cevap verirdi. Bugün aradım gece 24.00'e kadar ulaşamadım. İçine kapandı, durdu, böyle oldu" diye feryat etti.

Olay yerine gelen nöbetçi savcının incelemesinin ardından, Ali B.'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere, cenaze nakil aracıyla Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.

Ali Bayram'ın ölüm nedeninin yapılan otopsinin ardından netlik kazanması beklenirken, şahsın intihar etmiş olabileceği ihtimali üzerinde durulduğu öğrenildi.