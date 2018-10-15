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Huzurevi Sakini Eyisaraç'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye

Isparta’ya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a Eğirdir Huzurevi sakini Ziya Eyisaraç tablo hediye etti.

Isparta'ya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Eğirdir Huzurevi sakini Ziya Eyisaraç tablo hediye etti.


Eğirdir Huzurevi sakinlerinden Ziya Eyisaraç, Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan'a verilmek üzer 2 adet boncuk işlemeli Siluet tablosunu hediye etti. 1984 yılından beri Hat sanatıyla ilgilenen huzurevi sakini Ziya Eyisaraç, 5 gün içerisinde hazırlamış olduğu 2 adet 58x78 ebadındaki boncuk işlemeli tabloyu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a takdim etti.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Ziya Eyisaraç'a torununa verilmek üzere bebek hediye etti.

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