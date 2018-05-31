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31 Mayıs 2018 22:31

İftarda bıçaklı dehşet

Isparta’da iftar saatinde bir evde yaşanan aile içi tartışma sonucu koca, eşini bıçaklarken kızı da elinden yaralandı.

İftarda bıçaklı dehşet

31 Mayıs 2018 22:31


Isparta’da iftar vaktinde aile içinde çıkan tartışma sonucu 2 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, olay bugün saat 20.30 sıralarında kent merkezindeki Karaağaç Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, iftar vaktinde evde Osman T. (56), eşi Aysel T. (43) ve kızı Hilal T.’nin (19) bulunduğu esnada bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Bir anda büyüyen tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Osman T., eşi Hilal T.’yi vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Aynı olayda kızı Hilal T. de elinden aldığı bıçak darbesiyle yaralandı.


Çevredekiler tarafından durumun haber verilmesiyle birlikte olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, bıçakla yaralanan kadına yaptıkları müdahale sonucu hayata tutunmasını sağladılar. Yaralı kadının daha sonra ambulansla Isparta Şehir Hastanesine sevk edildiği belirtilirken, elinden yaralanan genç kızın da hastanede tedavi altına alındığı öğrenildi.


Emniyet güçlerinin olay yerinde yakaladığı Osman T.’yi Isparta Emniyet Müdürlüğünde gözaltına aldığı öğrenildi.


Yaralı Aysel T.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, genç kızın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.




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