Diğer
Kategoriler
01 Haziran 2018 15:11

İftarda eşini bıçaklayan koca ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ten adliyeye sevk edildi

Isparta’da iftarda karısını bıçaklayarak ağır yaralayan öfkeli koca emniyetteki işlemlerinin ardından ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan adliyeye sevk edildi.

İftarda eşini bıçaklayan koca ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ten adliyeye sevk edildi

01 Haziran 2018 15:11


Karaağaç Mahallesi’nde geçtiğimiz akşam iftar saatinde evde tartıştığı eşi Aysel T.’yi (43) vücudunun birçok yerinden bıçaklayan, kızı Hilal T.’yi (19) de elinden yaralayan Osman T. (56) olayın ardından Isparta Emniyet Müdürlüğünde gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan zanlı Osman T. öğleden sonra ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçlamasıyla Isparta Adliyesine sevk edildi. Şahsın adliyeye girişteki sakin tavırları dikkat çekti.



Anne ve kızı iftar vakti dehşeti yaşamışlardı


Olayın ardından Aysel T.’nin duran kalbi olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından tekrar çalıştırılmış ve sevk edildiği hastanede ameliyata alınmıştı. Yaralı eş Aysel T.’nin hayati tehlikesinin devam ettiği kızı Hilal T.’nin sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ISPARTA HABERLERİ
ISPARTA HAVA DURUMU
27
°
C
Çok Bulutlu
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    27°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    27°C
  • Pazartesi
    Çok Bulutlu
    27°C
  • Salı
    Çok Bulutlu
    26°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç