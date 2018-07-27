Diğer
Kategoriler
27 Temmuz 2018 14:27

İHA - Türkiye Gazetesi’nden Eğirdir Belediyesi ve ITSO ziyareti

İhlas Haber Ajansı (İHA) Isparta Bürosu ve Türkiye Gazetesi Isparta Bölge Müdürlüğü ekipleri, Eğirdir Belediyesi ile Isparta Ticaret ve Sanayi Odası’nı (ITSO) ziyaret etti.

İHA - Türkiye Gazetesi’nden Eğirdir Belediyesi ve ITSO ziyareti

27 Temmuz 2018 14:27


İlk olarak Eğirdir’e giden İHA Isparta Temsilcisi Feti Kılıç, Türkiye Gazetesi Isparta Bölge Müdürü Kadir Çelik, Eğirdir İHA Temsilcisi Abdullah Kemal Sinan ve Türkiye Gazetesi Isparta Sorumlusu Harun Bilgili, Eğirdir Belediye Başkanı Ömer Şengöl’ü makamında ziyaret etti.


Ziyarette Eğirdir Belediyesi Basın Bürosu ekibinden Emrah Çelik de yer alırken, Belediye Başkanı Ömer Şengöl İHA ve Türkiye Gazetesi ekiplerinin yaptığı ziyaretten dolayı memnuniyet duyduğunu ifade etti. İHA Temsilcisi Kılıç ve Türkiye Gazetesi Isparta Bölge Müdürü Çelik ile Bilgili de Şengöl’e misafirperverliği dolayısıyla teşekkür ettiler.


İHA ve Türkiye Gazetesi ekipleri daha sonra ITSO Yönetim Kurulu Başkanı Şükrü Başdeğirmen’ne ziyarette bulundular. ITSO Yönetim Kurulu Başkanı Şükrü Başdeğirmen ziyaretinde, ITSO Basın Sorumlusu Dilek Toros da yer aldı. İHA ve Türkiye Gazetesi ekibi, burada bir süre görüş alışverişinde bulundular Başkan Başdeğirmen ile sohbet ederek, konukseverliği dolayısıyla teşekkür ettiler.


Başkan Başdeğirmen’de ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, günün anısına gül işlemeli fincan takımı hediye etti. Ziyaretler, karşılıklı görüş alışverişi ve sohbetlerle son buldu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ISPARTA HABERLERİ
ISPARTA HAVA DURUMU
30
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    30°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    32°C
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    32°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    32°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç