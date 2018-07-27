İHA - Türkiye Gazetesi’nden Eğirdir Belediyesi ve ITSO ziyareti

İlk olarak Eğirdir’e giden İHA Isparta Temsilcisi Feti Kılıç, Türkiye Gazetesi Isparta Bölge Müdürü Kadir Çelik, Eğirdir İHA Temsilcisi Abdullah Kemal Sinan ve Türkiye Gazetesi Isparta Sorumlusu Harun Bilgili, Eğirdir Belediye Başkanı Ömer Şengöl’ü makamında ziyaret etti.

Ziyarette Eğirdir Belediyesi Basın Bürosu ekibinden Emrah Çelik de yer alırken, Belediye Başkanı Ömer Şengöl İHA ve Türkiye Gazetesi ekiplerinin yaptığı ziyaretten dolayı memnuniyet duyduğunu ifade etti. İHA Temsilcisi Kılıç ve Türkiye Gazetesi Isparta Bölge Müdürü Çelik ile Bilgili de Şengöl’e misafirperverliği dolayısıyla teşekkür ettiler.

İHA ve Türkiye Gazetesi ekipleri daha sonra ITSO Yönetim Kurulu Başkanı Şükrü Başdeğirmen’ne ziyarette bulundular. ITSO Yönetim Kurulu Başkanı Şükrü Başdeğirmen ziyaretinde, ITSO Basın Sorumlusu Dilek Toros da yer aldı. İHA ve Türkiye Gazetesi ekibi, burada bir süre görüş alışverişinde bulundular Başkan Başdeğirmen ile sohbet ederek, konukseverliği dolayısıyla teşekkür ettiler.

Başkan Başdeğirmen’de ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, günün anısına gül işlemeli fincan takımı hediye etti. Ziyaretler, karşılıklı görüş alışverişi ve sohbetlerle son buldu.