İHA ve Türkiye Gazetesi'nden ISUBÜ Rektörü'ne hayırlı olsun ziyareti

İhlas Haber Ajansı (İHA) Isparta Bürosu ve Türkiye Gazetesi Isparta Bölge Müdürlüğü ekipleri, bu yıl kurulan Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'nde (ISUBÜ) 7 Eylül itibariyle Rektörlük görevine atanan Prof.Dr.İbrahim Diler'i ziyaret etti.

Ziyarette İHA Isparta Muhabiri Feti KILIÇ, Türkiye Gazetesi Isparta Bölge Müdürü Kadir Çelik ve Türkiye Gazetesi Isparta Sorumlusu Harun Bilgili yer aldı. İHA ve Türkiye Gazetesi ekipleri, ISUBÜ Rektörü Prof.Dr.İbrahim Diler'e görevinde başarı dileklerinde bulundu.

Kendisine yapılan ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti ifade eden Rektör Diler ise, İhlas Haber Ajansı ve Türkiye Gazetesi'nin, ülkenin dört bir yanında yayılmış ulusal ve milli yayın organlarının başında geldiğini belirterek kurum temsilcilerine teşekkür etti.