İHOP Isparta Temsilcisi Akçil: “Birincilerin tercihi İmam Hatipler”

İmam Hatip Okulları Platformu Isparta Temsilcisi Abdurrahman Akçil,

İmam Hatip Liselerinin (İHL) kontenjanlarının boş kaldığı yönündeki bilgilerin gerçeği yansıtmadığını savundu. Akçil, “Son zamanlarda İmam Hatip Liselerindeki öğrencilerin hem nicelik hem de nitelik olarak daha da arttığını görmekteyiz. Batılılaşmayı yanlış anlayan kesimlerin Türkiye’de sürekli İmam - Hatip Liselerini hedef alması ise konunun başka bir dikkat çeken yanıdır. İmam Hatiplileri siyasi bir konu değil, eğitim modeli olarak değerlendirelim. Tüm liseliler içindeki İHL oranı yüzde 50 gibi bir algı oluşturuluyor ya da ’İmam Hatipler boş kaldı, çöktü’ deniyor. Oysaki bu 28 Şubat sürecinde yüzde 10’du, geçen yıl 13’tü. Bu yılki tercihlerle birlikte yüzde 16 olacağını sanıyoruz. İHL, hem Türkiye hem İslam dünyası için stratejik bir proje. Çünkü sadece dini eğitim değil, pozitif bilimlerde öğretiliyor. Hem lise hem üniversiteye giriş sınavlarında Türkiye birincilerini daha fazla göreceğiz” diye konuştu.

“İmam Hatipler başarılı öğrencilerin tercihi”

Akçil, “Bilindiği gibi bu yıl Milli Eğitim Bakanlığı, illerde sınavla öğrenci alacak okulları açıkladı. Bu 9 okulun toplam kontenjanı 720 olarak belirlendi. Dolayısıyla, Liselere Geçiş Sınavı (LGS) sonuçlarına göre en başarılı 720 öğrencinin alınacağı ve geçtiğimiz ay Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan Isparta’da 9 nitelikli okulun 2’si İmam Hatip Lisesi’nden oluştu. Bu doğrultuda, Isparta’da nitelikli olarak belirlenen Işıkkent Anadolu İmam - Hatip Proje Lisesine 90 ve Şehit Tevfik Akkan Kız Anadolu İmam - Hatip Lisesine 90 olmak üzere, 180 kontenjan verildi. Yapılan tercihlere baktığımızda, bu iki okulumuzun kontenjanlarının tamamının dolduğunu görüyoruz. Bu İmam - Hatip okullarının geldiği noktayı görme açısından sevindirici bir durumdur. Dolayısıyla başarılı öğrencilerin tercihi olan bu iki İmam Hatip Lisemizin kontenjanının artmasına rağmen okulun yüzde 1’lik başarı dilimde olan öğrencilerce tercih edilmesi önemli bir durumdur. Bu okullarımızda Isparta’mızın yanı sıra Türkiye’nin çeşitli ilinden gelen öğrencilerimiz var. Bu öğrencilerimiz yaşadıkları şehirde ya da Türkiye’de istediği her okula gidecek puanları varken, gerek Işıkkent Anadolu İmam - Hatip Proje Lisesini gerekse Tevfik Akkan Kız Anadolu İmam - Hatip Lisesini tercih ettiler ve kontenjanımız tamamen doldu. Nakille gidenin yerine de daha yüksek puanlılar geldiği için taban puanımız daha da yükseldi. Bu şekilde sınavsız öğrenci alan İmam - Hatip Okullarımız da aynı şekilde tercih edilmektedir” şeklinde konuştu.

Akçil şöyle devam etti; “Tüm bunlar da göstermektedir ki, İmam - Hatipleri tercih eden gençler ve aileler her yıl artıyor. Okulların sınav, eğitim, sanat, sosyal alanlardaki başarıları da artarak sürüyor. Son dönemlerde açılan proje esaslı İmam Hatipler, bu okulların başarısını daha da arttıracak. İmam Hatipler, kendilerinden ve modellerinden kaynaklanan eksikleri biliyorlar. Bu farkındalık önemli ve kıymetli. Türkiye, İmam Hatip Okullarını özgün bir model olarak dünyaya tanıtmalıdır. Elimizdeki özgün modelin farkında olmalıyız.”