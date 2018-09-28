IJandarma'dan “Bu yolda hep birlikteyiz” projesi

Isparta İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, tüm kolluk kuvvetlerinin ‘Seyir halinde cep telefonu ile görüşme' - ‘Emniyet kemeri kullanmama' - ‘Trafiğe tehlikeye düşürecek şekilde şerit değiştirme' gibi kural ihlallerinin önüne geçmek acıyla “Trafik kuralı ihlal tespit tutanağı” düzenleneceği belirtildi.

Bu kapsamda il genelinde farkındalığı artırmak amacıyla harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, il merkezindeki sorumluluk bölgesi ile Eğirdir Yalvaç - Senirkent - Şarkikaraağaç - Sütçüler - Keçiborlu gibi ilçelerde afiş dağıtımı yaptığı belirtildi.

Jandarma trafik timleri tarafından ayrıca, trafik kontrolleri esnasında ve köy seminerleri çerçevesinde, kazalara ve kural ihlallerine karşı farkındalığı artırmak adına el broşürü dağıtımı yapıldığı kaydedildi.

Jandarma ekipleri ayrıca, birebir ulaşamadığı insanların da konudan haberdar olabilmesi adına, kahvehane - benzin istasyonu ve benzeri yerlerde de afiş asmak suretiyle çalışma yaptığı öğrenildi.